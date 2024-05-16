https://ria.ru/20240516/natsproekt-1946417572.html
На выставке-форуме "Россия" рассказали о нацпроекте в сфере здравоохранения
На выставке-форуме "Россия" рассказали о нацпроекте в сфере здравоохранения - РИА Новости, 16.05.2024
На выставке-форуме "Россия" рассказали о нацпроекте в сфере здравоохранения
Разрабатываемый национальный проект "Новые технологии сбережения здоровья" будет включать пять федеральных проектов, в том числе по развитию производства... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T14:08
2024-05-16T14:08
2024-05-16T23:43
общество
россия
ольга кривонос
владимир путин
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776349136_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_465c6b96310b667a22b2cd06538a72a4.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Разрабатываемый национальный проект "Новые технологии сбережения здоровья" будет включать пять федеральных проектов, в том числе по развитию производства наиболее востребованных лекарств, следует из презентации заместителя руководителя аппарата правительства РФ Ольги Кривонос к выступлению на международной выставке-форуме "Россия" в рамках тематического дня "Современные технологии для сбережения здоровья". Ранее президент РФ Владимир Путин попросил кабмин до конца года запустить новый нацпроект по развитию современных технологий сбережения здоровья. "Наименование ФП: "Медицинская наука - новые технологии для человека", "Персональные медицинские помощники", "Биомедицинские технологии будущего для активного долголетия и здорового старения", "Новые медицинские технологии для укрепления здоровья и профилактики заболеваний", "Развитие производства наиболее востребованных лекарственных препаратов, в том числе радиофармацевтических лекарственных препаратов, медицинских изделий и оборудования (промышленность для здравоохранения)",- говорится в презентации. Основная цель национального проекта - увеличение продолжительности жизни граждан за счет введения в систему здравоохранения новых медицинских технологий и инновационных медицинских продуктов, отмечается в презентации. Среди целевых индикаторов нацпроекта доля случаев оказания медицинской помощи, при которых использованы новые медицинские технологии и инновационные медицинские продукты, к 2030 году должна будет составлять 10%. Кроме того, благодаря реализации нацпроекта к 2030 году планируется сохранить 175 тысяч жизней.
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776349136_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_22b8b964731304ac7d06781ee032b8c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, ольга кривонос, владимир путин, выставка-форум "россия"
Общество, Россия, Ольга Кривонос, Владимир Путин, Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия"
На выставке-форуме "Россия" рассказали о нацпроекте в сфере здравоохранения
Кривонос: в нацпроект "Новые технологии сбережения здоровья" войдут 5 проектов
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Разрабатываемый национальный проект "Новые технологии сбережения здоровья" будет включать пять федеральных проектов, в том числе по развитию производства наиболее востребованных лекарств, следует из презентации заместителя руководителя аппарата правительства РФ Ольги Кривонос к выступлению на международной выставке-форуме "Россия" в рамках тематического дня "Современные технологии для сбережения здоровья".
Ранее президент РФ Владимир Путин попросил кабмин до конца года запустить новый нацпроект по развитию современных технологий сбережения здоровья.
«
"Наименование ФП: "Медицинская наука - новые технологии для человека", "Персональные медицинские помощники", "Биомедицинские технологии будущего для активного долголетия и здорового старения", "Новые медицинские технологии для укрепления здоровья и профилактики заболеваний", "Развитие производства наиболее востребованных лекарственных препаратов, в том числе радиофармацевтических лекарственных препаратов, медицинских изделий и оборудования (промышленность для здравоохранения)",- говорится в презентации.
Основная цель национального проекта - увеличение продолжительности жизни граждан за счет введения в систему здравоохранения новых медицинских технологий и инновационных медицинских продуктов, отмечается в презентации.
Среди целевых индикаторов нацпроекта доля случаев оказания медицинской помощи, при которых использованы новые медицинские технологии и инновационные медицинские продукты, к 2030 году должна будет составлять 10%. Кроме того, благодаря реализации нацпроекта к 2030 году планируется сохранить 175 тысяч жизней.