https://ria.ru/20240516/nato-1946531920.html

В НАТО пообещали улучшить ситуацию с боеприпасами у ВСУ, не сообщив деталей

В НАТО пообещали улучшить ситуацию с боеприпасами у ВСУ, не сообщив деталей - РИА Новости, 16.05.2024

В НАТО пообещали улучшить ситуацию с боеприпасами у ВСУ, не сообщив деталей

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр пообещал, что ситуация с боеприпасами у ВСУ должна улучшиться в ближайшее время. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T20:28

2024-05-16T20:28

2024-05-16T20:28

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БРЮССЕЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр пообещал, что ситуация с боеприпасами у ВСУ должна улучшиться в ближайшее время. "Ситуация с боеприпасами у украинских военных улучшится в ближайшее время. Сейчас много происходит, но я не могу в деталях рассказать о том, что обсуждалось. Но я уверен, что в ближайшем будущем мы станем свидетелями значительных улучшений в вопросе получаемых Украиной боеприпасов", - сказал он по итогам заседания Военного комитета стран альянса на уровне начальников генштабов. По словам Бауэра, сейчас обсуждаются новые "креативные решения", которые позволят разным государствам совместно поставлять вооружение Украине и дополнять поставки в зависимости от наличия тех или иных систем или боеприпасов. При этом он признал, что союзники по НАТО затягивали с поставками, а сроки выполнения обещаний необходимо улучшать. "Значительная помощь находится в пути на Украину. Ряд начальников штабов сообщили о поставках, которые будут осуществлены в течение нескольких дней и недель", - сказал начальник Военного комитета НАТО.

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