https://ria.ru/20240516/nato-1946531920.html
В НАТО пообещали улучшить ситуацию с боеприпасами у ВСУ, не сообщив деталей
В НАТО пообещали улучшить ситуацию с боеприпасами у ВСУ, не сообщив деталей - РИА Новости, 16.05.2024
В НАТО пообещали улучшить ситуацию с боеприпасами у ВСУ, не сообщив деталей
Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр пообещал, что ситуация с боеприпасами у ВСУ должна улучшиться в ближайшее время. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T20:28
2024-05-16T20:28
2024-05-16T20:28
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БРЮССЕЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр пообещал, что ситуация с боеприпасами у ВСУ должна улучшиться в ближайшее время. "Ситуация с боеприпасами у украинских военных улучшится в ближайшее время. Сейчас много происходит, но я не могу в деталях рассказать о том, что обсуждалось. Но я уверен, что в ближайшем будущем мы станем свидетелями значительных улучшений в вопросе получаемых Украиной боеприпасов", - сказал он по итогам заседания Военного комитета стран альянса на уровне начальников генштабов. По словам Бауэра, сейчас обсуждаются новые "креативные решения", которые позволят разным государствам совместно поставлять вооружение Украине и дополнять поставки в зависимости от наличия тех или иных систем или боеприпасов. При этом он признал, что союзники по НАТО затягивали с поставками, а сроки выполнения обещаний необходимо улучшать. "Значительная помощь находится в пути на Украину. Ряд начальников штабов сообщили о поставках, которые будут осуществлены в течение нескольких дней и недель", - сказал начальник Военного комитета НАТО.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Роб Бауэр, НАТО, Вооруженные силы Украины, Россия
В НАТО пообещали улучшить ситуацию с боеприпасами у ВСУ, не сообщив деталей
Глава Военного комитета НАТО Бауэр пообещал улучшить ситуацию с боеприпасами ВСУ
БРЮССЕЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр пообещал, что ситуация с боеприпасами у ВСУ должна улучшиться в ближайшее время.
"Ситуация с боеприпасами у украинских военных улучшится в ближайшее время. Сейчас много происходит, но я не могу в деталях рассказать о том, что обсуждалось. Но я уверен, что в ближайшем будущем мы станем свидетелями значительных улучшений в вопросе получаемых Украиной
боеприпасов", - сказал он по итогам заседания Военного комитета стран альянса на уровне начальников генштабов.
По словам Бауэра, сейчас обсуждаются новые "креативные решения", которые позволят разным государствам совместно поставлять вооружение Украине и дополнять поставки в зависимости от наличия тех или иных систем или боеприпасов.
При этом он признал, что союзники по НАТО затягивали с поставками, а сроки выполнения обещаний необходимо улучшать.
"Значительная помощь находится в пути на Украину. Ряд начальников штабов сообщили о поставках, которые будут осуществлены в течение нескольких дней и недель", - сказал начальник Военного комитета НАТО.