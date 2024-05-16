https://ria.ru/20240516/moskva-1946420809.html

Предприятия Москвы нарастили выпуск ПП-продуктов в первый квартал 2024 года

Предприятия Москвы нарастили выпуск ПП-продуктов в первый квартал 2024 года - РИА Новости, 16.05.2024

Предприятия Москвы нарастили выпуск ПП-продуктов в первый квартал 2024 года

В Москве за первый квартал этого года на 34,2% вырос выпуск зерновых продуктов для завтрака, на 109% - орехов и ореховых смесей, на 81% - протеиновых смесей,... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T15:10

2024-05-16T15:10

2024-05-16T15:10

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

сергей собянин

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. В Москве за первый квартал этого года на 34,2% вырос выпуск зерновых продуктов для завтрака, на 109% - орехов и ореховых смесей, на 81% - протеиновых смесей, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Предприятия столичного пищепрома выпускают мясные, молочные, хлебобулочные изделия, а также так называемую продукцию для здорового и спортивного питания. Так, только за первый квартал этого года на 34,2% вырос выпуск зерновых продуктов для завтрака, на 109% - орехов и ореховых смесей, на 81% – протеиновых смесей. Также растет производство растительных напитков, сладостей с низким содержанием сахара и пищевых добавок", - приводит слова Овчинского пресс-служба ДИПП.Например, столичная компания "Что посеешь" по итогам первых трех месяцев 2024 года выпустила около 1,5 тонны йогуртов из миндаля и кокоса, это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Каждый месяц предприятие отжимает более 500 литров орехового молока, из которого производят йогурты, кефир, сырники и многое другое.В свою очередь, генеральный директор компании Крестина Конишевская рассказала, что на сегодняшний день в ассортименте компании более 20 видов растительных продуктов собственного производства, которые можно найти в магазинах правильного питания Москвы, а также в крупных онлайн-маркетах. При изготовлении продукции не используются химические добавки, рафинированные масла и сахар.Московская компания Istok lab за первые три месяца 2024 года на 13% нарастила выпуск пищевых добавок и чаев. Больше всего потребители интересуются продукцией для активного долголетия и качественного сна.Генеральный директор компании Ульяна Гладий отметила, что специалисты компании вручную собирают травы на Алтае для создания продукции. После они оперативно отправляют их на сушку, чтобы урожай не потерял полезные свойства.Также столичный производитель полезных кондитерских изделий "Фридом" за первые три месяца 2024 года выпустил порядка 230 тысяч единиц товара ЗОЖ-сегмента. Это на пять процентов превышает показатели 2023 года. В ассортименте линейки представлены – веган карамель, печенье и другие десерты без сахара, миндальные кето-сырники, а также сэндвичи и пирожки с чистым составом. Ассортимент компании представлен в крупных торговых сетях России.По поручению столичного градоначальника Сергея Собянина в Москве осуществляется комплекс мер, которые направлены на повышение инвестиционного расположения Москвы для отечественных промышленников и развитие производства. В Москве созданы удобные условия для развития малых, средних и крупных предприятий.Бизнесмены могут использовать более 20 системных мер поддержки города, среди них есть целевые займы, субсидии, ряд антикризисных инструментов и другие.На сегодняшний день в Москве работает свыше 4,2 тысячи промышленных площадок, где трудятся 725 тысяч человек. Каждый год открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Предприятия производят разные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование и сложную технику.

https://ria.ru/20240516/kiberprotezy-1946381742.html

https://ria.ru/20240515/tovary-1946107064.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский, сергей собянин