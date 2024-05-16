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Румынские чиновники спешат хоронить молдавскую идентичность, заявил эксперт - РИА Новости, 16.05.2024
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15:19 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/moldaviya-1946445046.html
Румынские чиновники спешат хоронить молдавскую идентичность, заявил эксперт
Румынские чиновники спешат хоронить молдавскую идентичность, заявил эксперт - РИА Новости, 16.05.2024
Румынские чиновники спешат хоронить молдавскую идентичность, заявил эксперт
Чиновники Румынии, как и их кишиневские коллеги, слишком спешат хоронить молдавскую идентичность, заявил РИА Новости директор тираспольского института... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T15:19
2024-05-16T15:19
молдавия
румыния
бухарест
майя санду
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ТИРАСПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Чиновники Румынии, как и их кишиневские коллеги, слишком спешат хоронить молдавскую идентичность, заявил РИА Новости директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников. Ранее премьер-министр Румынии Марчел Чолаку неоднократно заявлял о том, что Бухарест поможет Молдавии, потому что "в Молдавии все являются румынами, и никем другим". "Румынский премьер слишком торопится похоронить молдавскую идентичность и молдавский язык. В Бухаресте ошибаются если полагают, что, формализовав с помощью ручных властей в Молдавии запрет на молдавский язык, они покончили и с молдавской идентичностью. Это не так", - сказал Шорников. По его мнению, действующая власть в Молдавии воспринимается большинством населения как преступная, люди ждут ближайших выборов, чтобы мирно избавиться от этих марионеток. "Когда они будут отстранены, все их решения, в том числе предпринятая год назад законодательная попытка отменить молдавский язык, будут пересмотрены. Премьер Чолаку, видимо, это понимает, поэтому откровенно констатирует, что Майя Санду – это единственный шанс для Бухареста задержать свое влияние в регионе", - отметил собеседник агентства. Он заметил с каким безнадежным выражением лица Чолаку говорит о президенте Молдавии Майе Санду как "о единственном европейском решении" для Молдавии. Он явно не верит в ее успех на предстоящих выборах, а потому и обещает поддержку, подчеркивая, что "в Молдавии одни румыны и нет никого кроме румын". "Все говорит о том, что 35-летняя эпопея румынизации Молдовы подходит к своему бесславному финалу. Геополитическая обстановка в регионе стремительно меняется, и получается, что миллиарды евро накопленных инвестиций в "мягкую силу" у Румынии бездарно прогорают. Оттого такая истерика. Чолаку уже второй раз за последнее время настаивает, что никаких молдаван не существует и нет никакого молдавского языка. В столь откровенный бред даже в Румынии мало кто верит, а в молдавских соцсетях над этими тезисами откровенно потешаются", - подчеркнул Шорников. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20240408/moldaviya-1938044772.html
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молдавия, румыния, бухарест, майя санду
Молдавия, Румыния, Бухарест, Майя Санду
Румынские чиновники спешат хоронить молдавскую идентичность, заявил эксперт

Шорников: власти Румынии слишком спешат похоронить молдавский язык

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
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ТИРАСПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Чиновники Румынии, как и их кишиневские коллеги, слишком спешат хоронить молдавскую идентичность, заявил РИА Новости директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников.
Ранее премьер-министр Румынии Марчел Чолаку неоднократно заявлял о том, что Бухарест поможет Молдавии, потому что "в Молдавии все являются румынами, и никем другим".
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"Румынский премьер слишком торопится похоронить молдавскую идентичность и молдавский язык. В Бухаресте ошибаются если полагают, что, формализовав с помощью ручных властей в Молдавии запрет на молдавский язык, они покончили и с молдавской идентичностью. Это не так", - сказал Шорников.
По его мнению, действующая власть в Молдавии воспринимается большинством населения как преступная, люди ждут ближайших выборов, чтобы мирно избавиться от этих марионеток. "Когда они будут отстранены, все их решения, в том числе предпринятая год назад законодательная попытка отменить молдавский язык, будут пересмотрены. Премьер Чолаку, видимо, это понимает, поэтому откровенно констатирует, что Майя Санду – это единственный шанс для Бухареста задержать свое влияние в регионе", - отметил собеседник агентства.
Он заметил с каким безнадежным выражением лица Чолаку говорит о президенте Молдавии Майе Санду как "о единственном европейском решении" для Молдавии. Он явно не верит в ее успех на предстоящих выборах, а потому и обещает поддержку, подчеркивая, что "в Молдавии одни румыны и нет никого кроме румын".
"Все говорит о том, что 35-летняя эпопея румынизации Молдовы подходит к своему бесславному финалу. Геополитическая обстановка в регионе стремительно меняется, и получается, что миллиарды евро накопленных инвестиций в "мягкую силу" у Румынии бездарно прогорают. Оттого такая истерика. Чолаку уже второй раз за последнее время настаивает, что никаких молдаван не существует и нет никакого молдавского языка. В столь откровенный бред даже в Румынии мало кто верит, а в молдавских соцсетях над этими тезисами откровенно потешаются", - подчеркнул Шорников.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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