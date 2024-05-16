https://ria.ru/20240516/moldaviya-1946445046.html

Румынские чиновники спешат хоронить молдавскую идентичность, заявил эксперт

Румынские чиновники спешат хоронить молдавскую идентичность, заявил эксперт - РИА Новости, 16.05.2024

Румынские чиновники спешат хоронить молдавскую идентичность, заявил эксперт

Чиновники Румынии, как и их кишиневские коллеги, слишком спешат хоронить молдавскую идентичность, заявил РИА Новости директор тираспольского института... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T15:19

2024-05-16T15:19

2024-05-16T15:19

молдавия

румыния

бухарест

майя санду

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155023/86/1550238604_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_a6e2ea243be269554279f371876a42fd.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Чиновники Румынии, как и их кишиневские коллеги, слишком спешат хоронить молдавскую идентичность, заявил РИА Новости директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников. Ранее премьер-министр Румынии Марчел Чолаку неоднократно заявлял о том, что Бухарест поможет Молдавии, потому что "в Молдавии все являются румынами, и никем другим". "Румынский премьер слишком торопится похоронить молдавскую идентичность и молдавский язык. В Бухаресте ошибаются если полагают, что, формализовав с помощью ручных властей в Молдавии запрет на молдавский язык, они покончили и с молдавской идентичностью. Это не так", - сказал Шорников. По его мнению, действующая власть в Молдавии воспринимается большинством населения как преступная, люди ждут ближайших выборов, чтобы мирно избавиться от этих марионеток. "Когда они будут отстранены, все их решения, в том числе предпринятая год назад законодательная попытка отменить молдавский язык, будут пересмотрены. Премьер Чолаку, видимо, это понимает, поэтому откровенно констатирует, что Майя Санду – это единственный шанс для Бухареста задержать свое влияние в регионе", - отметил собеседник агентства. Он заметил с каким безнадежным выражением лица Чолаку говорит о президенте Молдавии Майе Санду как "о единственном европейском решении" для Молдавии. Он явно не верит в ее успех на предстоящих выборах, а потому и обещает поддержку, подчеркивая, что "в Молдавии одни румыны и нет никого кроме румын". "Все говорит о том, что 35-летняя эпопея румынизации Молдовы подходит к своему бесславному финалу. Геополитическая обстановка в регионе стремительно меняется, и получается, что миллиарды евро накопленных инвестиций в "мягкую силу" у Румынии бездарно прогорают. Оттого такая истерика. Чолаку уже второй раз за последнее время настаивает, что никаких молдаван не существует и нет никакого молдавского языка. В столь откровенный бред даже в Румынии мало кто верит, а в молдавских соцсетях над этими тезисами откровенно потешаются", - подчеркнул Шорников. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240408/moldaviya-1938044772.html

https://ria.ru/20231105/moldaviya-1907586648.html

молдавия

румыния

бухарест

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, румыния, бухарест, майя санду