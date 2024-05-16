https://ria.ru/20240516/mir-1946347846.html

"Тинькофф банк" на площадке KazanForum предлагает услуги на татарском языке

"Тинькофф банк" на площадке KazanForum предлагает услуги на татарском языке - РИА Новости, 16.05.2024

"Тинькофф банк" на площадке KazanForum предлагает услуги на татарском языке

"Тинькофф банк" на площадке форума "Россия – исламский мир: KazanForum" предлагает услуги на татарском языке, убедились корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T10:40

2024-05-16T10:40

2024-05-16T10:40

экономика

технологии

россия

тинькофф. кредитные системы

россия — исламский мир: kazanforum 2024

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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. "Тинькофф банк" на площадке форума "Россия – исламский мир: KazanForum" предлагает услуги на татарском языке, убедились корреспонденты РИА Новости. Клиенты банка на площадке могут воспользоваться банкоматами с языковой идентификацией. На татарский язык переведены функции пополнения, снятия, оплаты и обмена валюты. Сотрудники банка также обслуживают клиентов в том числе на татарском языке. "Тинькофф банк" в апреле вошел в число участников эксперимента по развитию исламского банкинга в России, который стартовал в сентябре прошлого года. В эксперименте участвуют Татарстан, Башкирия, Дагестан, Чечня.

https://ria.ru/20240502/banking-1943521721.html

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2024

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экономика, технологии, россия, тинькофф. кредитные системы, россия — исламский мир: kazanforum 2024