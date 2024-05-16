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"Тинькофф банк" на площадке KazanForum предлагает услуги на татарском языке
"Тинькофф банк" на площадке KazanForum предлагает услуги на татарском языке - РИА Новости, 16.05.2024
"Тинькофф банк" на площадке KazanForum предлагает услуги на татарском языке
"Тинькофф банк" на площадке форума "Россия – исламский мир: KazanForum" предлагает услуги на татарском языке, убедились корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T10:40
2024-05-16T10:40
2024-05-16T10:40
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россия
тинькофф. кредитные системы
россия — исламский мир: kazanforum 2024
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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. "Тинькофф банк" на площадке форума "Россия – исламский мир: KazanForum" предлагает услуги на татарском языке, убедились корреспонденты РИА Новости. Клиенты банка на площадке могут воспользоваться банкоматами с языковой идентификацией. На татарский язык переведены функции пополнения, снятия, оплаты и обмена валюты. Сотрудники банка также обслуживают клиентов в том числе на татарском языке. "Тинькофф банк" в апреле вошел в число участников эксперимента по развитию исламского банкинга в России, который стартовал в сентябре прошлого года. В эксперименте участвуют Татарстан, Башкирия, Дагестан, Чечня.
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экономика, технологии, россия, тинькофф. кредитные системы, россия — исламский мир: kazanforum 2024
Экономика, Технологии, Россия, Тинькофф. Кредитные Системы, Россия — Исламский мир: KazanForum 2024
"Тинькофф банк" на площадке KazanForum предлагает услуги на татарском языке
Клиенты "Тинькофф" могут воспользоваться банкоматами с языковой идентификацией