https://ria.ru/20240516/minoborony-1946494993.html

Российские войска уничтожили командный пункт ВСУ в Харьковской области

Российские войска уничтожили командный пункт ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 16.05.2024

Российские войска уничтожили командный пункт ВСУ в Харьковской области

Российские войска ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" уничтожили командный пункт бригады украинской армии в Харьковской области, видео РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T17:50

2024-05-16T17:50

2024-05-16T18:27

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

вооруженные силы украины

безопасность

виталий ганчев

волчанск

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российские войска ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" уничтожили командный пункт бригады украинской армии в Харьковской области, видео предоставило Министерство обороны."Расчетом ОТРК "Искандер" Вооруженных сил нанесен удар по разведанному ранее месту расположения командного пункта 302-й зенитно-ракетной бригады ВСУ. В результате полностью уничтожен командный пункт, склад с боекомплектом и около 50 военнослужащих", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, КП бригады противника располагался в Харьковской области.Подразделения группировки "Север" ведут активные боевые действия в Харьковской области. Двенадцатого мая Минобороны сообщило об освобождении сел Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. На следующий день стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.Четырнадцатого мая глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Вооруженные силы России уже контролируют запад и север Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить.Накануне сообщалось о взятии под контроль населенных пунктов Глубокое и Лукьянцы.В четверг, 16 мая, российские военные приступили к освобождению села Липцы. По словам Ганчева, обстановка в регионе остается напряженной, но армия уверенно двигается вперед.

https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html

https://ria.ru/20240515/nastuplenie-1945978590.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Уничтожение командного пункта ВСУ ударом "Искандера" Командный пункт украинской 302-й зенитно-ракетной бригады уничтожен ударом "Искандера", сообщило Минобороны и показало кадры. В результате удара полностью уничтожен склад с боекомплектом и около 50 военнослужащих ВСУ. 2024-05-16T17:50 true PT0M29S

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харьковская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, виталий ганчев, волчанск