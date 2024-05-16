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Российские войска уничтожили командный пункт ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 16.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:50 16.05.2024 (обновлено: 18:27 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/minoborony-1946494993.html
Российские войска уничтожили командный пункт ВСУ в Харьковской области
Российские войска уничтожили командный пункт ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 16.05.2024
Российские войска уничтожили командный пункт ВСУ в Харьковской области
Российские войска ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" уничтожили командный пункт бригады украинской армии в Харьковской области, видео РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T17:50
2024-05-16T18:27
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
виталий ганчев
волчанск
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российские войска ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" уничтожили командный пункт бригады украинской армии в Харьковской области, видео предоставило Министерство обороны."Расчетом ОТРК "Искандер" Вооруженных сил нанесен удар по разведанному ранее месту расположения командного пункта 302-й зенитно-ракетной бригады ВСУ. В результате полностью уничтожен командный пункт, склад с боекомплектом и около 50 военнослужащих", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, КП бригады противника располагался в Харьковской области.Подразделения группировки "Север" ведут активные боевые действия в Харьковской области. Двенадцатого мая Минобороны сообщило об освобождении сел Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. На следующий день стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.Четырнадцатого мая глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Вооруженные силы России уже контролируют запад и север Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить.Накануне сообщалось о взятии под контроль населенных пунктов Глубокое и Лукьянцы.В четверг, 16 мая, российские военные приступили к освобождению села Липцы. По словам Ганчева, обстановка в регионе остается напряженной, но армия уверенно двигается вперед.
https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html
https://ria.ru/20240515/nastuplenie-1945978590.html
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Уничтожение командного пункта ВСУ ударом "Искандера"
Командный пункт украинской 302-й зенитно-ракетной бригады уничтожен ударом "Искандера", сообщило Минобороны и показало кадры. В результате удара полностью уничтожен склад с боекомплектом и около 50 военнослужащих ВСУ.
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харьковская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, виталий ганчев, волчанск
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Виталий Ганчев, Волчанск
Российские войска уничтожили командный пункт ВСУ в Харьковской области

ВС РФ ударом "Искандера" уничтожили командный пункт ВСУ в Харьковской области

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российские войска ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" уничтожили командный пункт бригады украинской армии в Харьковской области, видео предоставило Министерство обороны.
"Расчетом ОТРК "Искандер" Вооруженных сил нанесен удар по разведанному ранее месту расположения командного пункта 302-й зенитно-ракетной бригады ВСУ. В результате полностью уничтожен командный пункт, склад с боекомплектом и около 50 военнослужащих", — говорится в заявлении.
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Как уточнили в ведомстве, КП бригады противника располагался в Харьковской области.
Подразделения группировки "Север" ведут активные боевые действия в Харьковской области. Двенадцатого мая Минобороны сообщило об освобождении сел Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. На следующий день стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.
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Четырнадцатого мая глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Вооруженные силы России уже контролируют запад и север Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить.
Накануне сообщалось о взятии под контроль населенных пунктов Глубокое и Лукьянцы.
В четверг, 16 мая, российские военные приступили к освобождению села Липцы. По словам Ганчева, обстановка в регионе остается напряженной, но армия уверенно двигается вперед.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВиталий ГанчевВолчанск
 
 
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