https://ria.ru/20240516/minnikhanov-1946394974.html

Минниханов: Россия и исламский мир внесут вклад в развитие многополярности

Минниханов: Россия и исламский мир внесут вклад в развитие многополярности - РИА Новости, 16.05.2024

Минниханов: Россия и исламский мир внесут вклад в развитие многополярности

Взаимодействие России и стран исламского мира внесет важный вклад в обеспечение безопасного развития в условиях многополярного мироустройства, заявил... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T12:50

2024-05-16T12:50

2024-05-16T12:50

республика татарстан

казань

рустам минниханов

евгений примаков

минтимер шаймиев

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КАЗАНЬ, 16 мая – РИА Новости. Взаимодействие России и стран исламского мира внесет важный вклад в обеспечение безопасного развития в условиях многополярного мироустройства, заявил председатель группы стратегического видения "Россия - исламский мир", глава Татарстан Рустам Минниханов в ходе международной конференции группы. Мероприятие проходит в рамках международного экономического форума России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum". "По ключевым духовно-нравственным ценностям православие и ислам стоят на сходных или близких позициях. Это, в частности, касается сферы прав человека и принципиальных основ семейных отношений. Уверен, позитивное взаимодействие и партнерство России и исламского мира внесет важный вклад в обеспечение безопасного развития в условиях справедливого многополярного мироустройства", - сказал Минниханов, выступая на конференции. Коллективный Запад, как напомнил Минниханов, пытается заменить международное право системой неких "правил", ориентированных на свои интересы. Стремясь сохранить доминирующее положение, Запад использует самые разные формы давления: войны, санкции, шантаж, современные виды неоколониализма. "В качестве альтернативы здоровые силы планеты должны противопоставить этому модель справедливого и многополярного мироустройства. Важно подчеркнуть, что возникновение новых разграничительных линий объясняется не только военно-политическим противостоянием и экономическим соперничеством, но и несовместимостью различных нравственных ориентиров и культурных приоритетов", - отметил он. Минниханов подчеркнул, что указанные ориентиры имеют прямое отношение к безопасности, которая включает не только обеспечение стабильности политической системы, экономического потенциала и оборонной мощи страны, но и сохранение и развитие культурных и духовно-нравственных ценностей. По его словам, в этом отношении у России и исламского мира есть огромный потенциал для сотрудничества. Группа стратегического видения "Россия – исламский мир" была создана в 2006 году под руководством Евгения Примакова и Минтимера Шаймиева в качестве совещательного органа для расширения сотрудничества между Россией и исламскими странами во всех областях. В 2006-2009 годах группа провела пять заседаний в Москве, Казани, Стамбуле, Джидде и Кувейте. В 2014 году президент РФ Владимир Путин уполномочил главу Татарстана Рустама Минниханова возглавить группу стратегического видения "Россия – исламский мир" и возобновить ее деятельность. В июне 2015 года в Москве прошло заседание группы в обновленном формате, заседания проходят ежегодно. В группу входят бывшие руководители высокого ранга, представители науки и общественности, деловых кругов, религиозные деятели (ислама и православия).

https://ria.ru/20240516/gruppa-1946376729.html

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

казань, рустам минниханов, евгений примаков, минтимер шаймиев