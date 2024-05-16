https://ria.ru/20240516/minnikhanov-1946377160.html
Роль группы "Россия — исламский мир" возросла, заявил Минниханов
Роль группы "Россия — исламский мир" возросла, заявил Минниханов - РИА Новости, 16.05.2024
Роль группы "Россия — исламский мир" возросла, заявил Минниханов
Роль группы стратегического видения "Россия – исламский мир" особенно возросла в настоящее время, она стала несущей конструкцией в отношениях между Россией и... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T12:07
2024-05-16T12:07
2024-05-16T13:12
россия
москва
казань
организация исламского сотрудничества
россия — исламский мир: kazanforum 2024
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КАЗАНЬ, 16 мая – РИА Новости. Роль группы стратегического видения "Россия – исламский мир" особенно возросла в настоящее время, она стала несущей конструкцией в отношениях между Россией и Организацией исламского сотрудничества, заявил председатель группы стратегического видения, глава Татарстан Рустам Минниханов в ходе конференции группы, проходящей в рамках международного экономического форума KazanForum. "В настоящее время роль группы особенно возросла. Она стала несущей конструкцией в отношениях между Россией и Организацией исламского сотрудничества, инструментом укрепления дружбы, взаимопонимания и доверия", - сказал Минниханов на открытии конференции. Кроме того, по его словам, группа стратегического видения - это уникальная площадка межрелигиозного диалога глобального уровня, нацеленная на защиту традиционных духовно-нравственных ценностей, прямого диалога Русской православной церкви с исламским миром. Минниханов напомнил, что тема сегодняшнего заседания - "Россия – исламский мир: справедливое многополярное мироустройство и безопасное развитие". В ходе встречи состоится обмен мнениями, будут заслушаны доклады участников и почетных гостей и подготовлены экспертные предложения по итогам обсуждений. Группа стратегического видения "Россия – исламский мир" была создана в 2006 году под руководством Евгения Примакова и Минтимера Шаймиева в качестве совещательного органа для расширения сотрудничества между Россией и исламскими странами во всех областях. В 2006-2009 годах группа провела пять заседаний в Москве, Казани, Стамбуле, Джидде и Кувейте. В 2014 году президент РФ Владимир Путин уполномочил президента Татарстана Рустама Минниханова возглавить группу стратегического видения "Россия – исламский мир" и возобновить ее деятельность. В июне 2015 года в Москве прошло заседание группы в обновленном формате, заседания проходят ежегодно. В группу входят бывшие руководители высокого ранга, представители науки и общественности, деловых кругов, религиозные деятели (ислама и православия). Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая. KazanForum является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
https://ria.ru/20240515/tatneft-1946182664.html
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россия, москва, казань, организация исламского сотрудничества, россия — исламский мир: kazanforum 2024
Россия, Москва, Казань, Организация исламского сотрудничества, Россия — Исламский мир: KazanForum 2024
Роль группы "Россия — исламский мир" возросла, заявил Минниханов
Минниханов: роль группы стратегического видения "Россия — исламский мир" выросла
КАЗАНЬ, 16 мая – РИА Новости. Роль группы стратегического видения "Россия – исламский мир" особенно возросла в настоящее время, она стала несущей конструкцией в отношениях между Россией и Организацией исламского сотрудничества, заявил председатель группы стратегического видения, глава Татарстан Рустам Минниханов в ходе конференции группы, проходящей в рамках международного экономического форума KazanForum.
"В настоящее время роль группы особенно возросла. Она стала несущей конструкцией в отношениях между Россией и Организацией исламского сотрудничества, инструментом укрепления дружбы, взаимопонимания и доверия", - сказал Минниханов на открытии конференции.
Кроме того, по его словам, группа стратегического видения - это уникальная площадка межрелигиозного диалога глобального уровня, нацеленная на защиту традиционных духовно-нравственных ценностей, прямого диалога Русской православной церкви
с исламским миром.
Минниханов напомнил, что тема сегодняшнего заседания - "Россия – исламский мир: справедливое многополярное мироустройство и безопасное развитие". В ходе встречи состоится обмен мнениями, будут заслушаны доклады участников и почетных гостей и подготовлены экспертные предложения по итогам обсуждений.
Группа стратегического видения "Россия – исламский мир" была создана в 2006 году под руководством Евгения Примакова
и Минтимера Шаймиева в качестве совещательного органа для расширения сотрудничества между Россией и исламскими странами во всех областях. В 2006-2009 годах группа провела пять заседаний в Москве
, Казани, Стамбуле, Джидде и Кувейте. В 2014 году президент РФ Владимир Путин
уполномочил президента Татарстана Рустама Минниханова возглавить группу стратегического видения "Россия – исламский мир" и возобновить ее деятельность. В июне 2015 года в Москве прошло заседание группы в обновленном формате, заседания проходят ежегодно. В группу входят бывшие руководители высокого ранга, представители науки и общественности, деловых кругов, религиозные деятели (ислама и православия).
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая. KazanForum является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.