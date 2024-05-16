https://ria.ru/20240516/milyaev-1946457539.html

В Тульской области представили врио губернатора Миляева

В Тульской области представили врио губернатора Миляева - РИА Новости, 16.05.2024

В Тульской области представили врио губернатора Миляева

Церемония официального представления врио губернатора Дмитрия Миляева состоялась в Тульской области в четверг. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T15:52

2024-05-16T15:52

2024-05-16T15:52

политика

тульская область

россия

алексей дюмин

игорь щеголев

владимир путин

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ТУЛА, 16 мая – РИА Новости. Церемония официального представления врио губернатора Дмитрия Миляева состоялась в Тульской области в четверг. "Указом президента Российской Федерации Дмитрий Вячеславович Миляев назначен временно исполняющим обязанности губернатора", - сказал на церемонии полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев. Полпред назвал Миляева "современным и опытным руководителем, который хорошо знает свой родной регион", а его хорошо знают жители области. "В его личном активе богатый многоплановый управленческий опыт в самых различных сферах как на муниципальном, так и на областном уровне. Уверен, что весь свой профессионализм, всю свою энергию, новые идеи он сможет эффективно задействовать на благо Тульской области и жителей региона", - подчеркнул Щеголев. На церемонии присутствовал бывший губернатор, помощник президента России Алексей Дюмин. Он поздравил Миляева с назначением. "Вы часть моей команды. На протяжении многих лет вы шли тем курсом, который выбрали мы, и я абсолютно уверен, что вы этот курс с правительством продолжите", - сказал Дюмин. Миляев отметил, что работать в команде Дюмина было честью для него. "Продолжим выполнять поставленные задачи, преумножать то, что уже сделано на благо нашего региона и всей страны", - сказал Миляев. Он подчеркнул, что приложит все усилия, чтобы оправдать доверие президента и жителей Тульской области. Во вторник Кремль сообщил, что президент РФ Владимир Путин назначил Дюмина своим помощником, освободив от должности губернатора Тульской области. В среду пресс-служба Кремля сообщила, что Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, бывшего первого замгубернатора.

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

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политика, тульская область, россия, алексей дюмин, игорь щеголев, владимир путин