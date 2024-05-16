https://ria.ru/20240516/merzlota-1946496533.html

В России откроют новые станции мониторинга вечной мерзлоты

В России откроют новые станции мониторинга вечной мерзлоты - РИА Новости, 16.05.2024

В России откроют новые станции мониторинга вечной мерзлоты

Почти 60 станций мониторинга вечной мерзлоты планируется открыть в России в 2024 году, всего будет создано 140 пунктов наблюдения, сообщил директор Арктического РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T17:53

2024-05-16T17:53

2024-05-16T17:53

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая – РИА Новости. Почти 60 станций мониторинга вечной мерзлоты планируется открыть в России в 2024 году, всего будет создано 140 пунктов наблюдения, сообщил директор Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров. "В прошлом году мы открыли 20 станций, как и планировалось, в этом году должны открыть 58 станций, в следующем году – 62 станции. Всего 140 пунктов наблюдения должно быть. Сейчас нарабатывается информационная система сбора, распределения и хранения информации по мерзлоте", – сказал он журналистам. Постановление о создании системы государственного мониторинга многолетней мерзлоты подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин 1 ноября 2023 года. Мониторинг поможет получить более полное представление о том, как меняется многолетняя мерзлота из‑за глобальных изменений климата, а также определить, какой объём парниковых газов будет выделяться в атмосферу при таянии многолетней мерзлоты. Эта информация будет использоваться для моделирования и сценарного прогнозирования изменений климата с тем, чтобы избежать негативного влияния этих изменений на состояние экономики и качество жизни людей.

https://realty.ria.ru/20240228/arktika-1930021986.html

https://ria.ru/20231205/klimat-1913795666.html

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космос - риа наука, россия, александр макаров, михаил мишустин