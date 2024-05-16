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В России откроют новые станции мониторинга вечной мерзлоты - РИА Новости, 16.05.2024
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17:53 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/merzlota-1946496533.html
В России откроют новые станции мониторинга вечной мерзлоты
В России откроют новые станции мониторинга вечной мерзлоты - РИА Новости, 16.05.2024
В России откроют новые станции мониторинга вечной мерзлоты
Почти 60 станций мониторинга вечной мерзлоты планируется открыть в России в 2024 году, всего будет создано 140 пунктов наблюдения, сообщил директор Арктического РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T17:53
2024-05-16T17:53
космос - риа наука
россия
александр макаров
михаил мишустин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая – РИА Новости. Почти 60 станций мониторинга вечной мерзлоты планируется открыть в России в 2024 году, всего будет создано 140 пунктов наблюдения, сообщил директор Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров. "В прошлом году мы открыли 20 станций, как и планировалось, в этом году должны открыть 58 станций, в следующем году – 62 станции. Всего 140 пунктов наблюдения должно быть. Сейчас нарабатывается информационная система сбора, распределения и хранения информации по мерзлоте", – сказал он журналистам. Постановление о создании системы государственного мониторинга многолетней мерзлоты подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин 1 ноября 2023 года. Мониторинг поможет получить более полное представление о том, как меняется многолетняя мерзлота из‑за глобальных изменений климата, а также определить, какой объём парниковых газов будет выделяться в атмосферу при таянии многолетней мерзлоты. Эта информация будет использоваться для моделирования и сценарного прогнозирования изменений климата с тем, чтобы избежать негативного влияния этих изменений на состояние экономики и качество жизни людей.
https://realty.ria.ru/20240228/arktika-1930021986.html
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космос - риа наука, россия, александр макаров, михаил мишустин
Космос - РИА Наука, Россия, Александр Макаров, Михаил Мишустин
В России откроют новые станции мониторинга вечной мерзлоты

Почти 60 станций мониторинга вечной мерзлоты откроют в России в 2024 году

© Фото : Илья ГрабарникОборудование полевой лаборатории
Оборудование полевой лаборатории - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© Фото : Илья Грабарник
Оборудование полевой лаборатории. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая – РИА Новости. Почти 60 станций мониторинга вечной мерзлоты планируется открыть в России в 2024 году, всего будет создано 140 пунктов наблюдения, сообщил директор Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.
"В прошлом году мы открыли 20 станций, как и планировалось, в этом году должны открыть 58 станций, в следующем году – 62 станции. Всего 140 пунктов наблюдения должно быть. Сейчас нарабатывается информационная система сбора, распределения и хранения информации по мерзлоте", – сказал он журналистам.
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Постановление о создании системы государственного мониторинга многолетней мерзлоты подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин 1 ноября 2023 года. Мониторинг поможет получить более полное представление о том, как меняется многолетняя мерзлота из‑за глобальных изменений климата, а также определить, какой объём парниковых газов будет выделяться в атмосферу при таянии многолетней мерзлоты.
Эта информация будет использоваться для моделирования и сценарного прогнозирования изменений климата с тем, чтобы избежать негативного влияния этих изменений на состояние экономики и качество жизни людей.
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