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Андрей Чибис: дефицит медиков в Мурманской области сократился на 40% - РИА Новости, 16.05.2024
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Мурманская область
 
21:01 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/mediki-1946537977.html
Андрей Чибис: дефицит медиков в Мурманской области сократился на 40%
Андрей Чибис: дефицит медиков в Мурманской области сократился на 40% - РИА Новости, 16.05.2024
Андрей Чибис: дефицит медиков в Мурманской области сократился на 40%
Порядка 20 мер, введенных властями Мурманской области для поддержки медицинских работников, позволили сократить острую и общую нехватку кадров на 40%, сообщил... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T21:01
2024-05-16T21:01
мурманская область
андрей чибис
врачи
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МУРМАНСК, 16 мая – РИА Новости. Порядка 20 мер, введенных властями Мурманской области для поддержки медицинских работников, позволили сократить острую и общую нехватку кадров на 40%, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время отчета о проделанной работе перед областной думой. "Сегодня в Мурманской области реализуется порядка двух десятков мер соцподдержки медработников, направленных как на привлечение в регион врачей, так и на перспективную подготовку кадров. В результате мы сократили острую и общую нехватку медиков на 40%", - сказал Чибис. Он отметил, что при трудоустройстве в Мурманской области на квотируемые (дефицитные) рабочие места врач может получить от 1 до 3 миллионов рублей. Работники здравоохранения включены в приоритетный перечень потенциальных участников программы "Свой дом в Арктике" с возможностью получить сертификат на 1,5 миллиона рублей на строительство или покупку собственного дома. Предусмотрена возможность получения единовременной социальной выплаты на приобретение или строительство жилья на территории Мурманской области. "Наш пакет мер социальной поддержки медработников отмечен как одна из лучших практик на федеральном уровне. Медработники обеспечиваются служебным жильём. В 2023 году служебное жильё предоставлено более 90 специалистам. Также медицинские работники получают компенсацию оплаты аренды жилья за счёт регионального бюджета в размере до 25 тысяч рублей в месяц", – сказал губернатор. Он также отметил, что благодаря действующим мерам среднемесячная зарплата врачей за пять лет выросла более чем на 56%, а среднего медперсонала более чем на 57%. Дополнительные выплаты из регионального бюджета получают около 85% медицинских работников. Сегодня Мурманская область по фактически начисленной заработной плате врачей и среднего медицинского персонала занимает 11 место среди всех субъектов Российской Федерации и третье место в Северо-Западном федеральном округе. Как отметили в министерстве здравоохранения региона, обеспечение региональной системы здравоохранения квалифицированными медицинскими кадрами – одна из ключевых задач правительства Мурманской области. Благодаря действующим мерам соцподдержки, в 2023 году в учреждениях здравоохранения, подведомственных региональному министерству здравоохранения, стало больше на 119 врачей. По итогам прошлого года Мурманская область вошла в число шести регионов страны, чьи меры соцподдержки медработников были отмечены Минздравом России как лучшие практики, пояснили в министерстве.
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андрей чибис, врачи
Мурманская область, Андрей Чибис, Врачи

Андрей Чибис: дефицит медиков в Мурманской области сократился на 40%

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис
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МУРМАНСК, 16 мая – РИА Новости. Порядка 20 мер, введенных властями Мурманской области для поддержки медицинских работников, позволили сократить острую и общую нехватку кадров на 40%, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время отчета о проделанной работе перед областной думой.
"Сегодня в Мурманской области реализуется порядка двух десятков мер соцподдержки медработников, направленных как на привлечение в регион врачей, так и на перспективную подготовку кадров. В результате мы сократили острую и общую нехватку медиков на 40%", - сказал Чибис.
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Он отметил, что при трудоустройстве в Мурманской области на квотируемые (дефицитные) рабочие места врач может получить от 1 до 3 миллионов рублей. Работники здравоохранения включены в приоритетный перечень потенциальных участников программы "Свой дом в Арктике" с возможностью получить сертификат на 1,5 миллиона рублей на строительство или покупку собственного дома. Предусмотрена возможность получения единовременной социальной выплаты на приобретение или строительство жилья на территории Мурманской области.
"Наш пакет мер социальной поддержки медработников отмечен как одна из лучших практик на федеральном уровне. Медработники обеспечиваются служебным жильём. В 2023 году служебное жильё предоставлено более 90 специалистам. Также медицинские работники получают компенсацию оплаты аренды жилья за счёт регионального бюджета в размере до 25 тысяч рублей в месяц", – сказал губернатор.
Он также отметил, что благодаря действующим мерам среднемесячная зарплата врачей за пять лет выросла более чем на 56%, а среднего медперсонала более чем на 57%. Дополнительные выплаты из регионального бюджета получают около 85% медицинских работников. Сегодня Мурманская область по фактически начисленной заработной плате врачей и среднего медицинского персонала занимает 11 место среди всех субъектов Российской Федерации и третье место в Северо-Западном федеральном округе.
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Как отметили в министерстве здравоохранения региона, обеспечение региональной системы здравоохранения квалифицированными медицинскими кадрами – одна из ключевых задач правительства Мурманской области. Благодаря действующим мерам соцподдержки, в 2023 году в учреждениях здравоохранения, подведомственных региональному министерству здравоохранения, стало больше на 119 врачей. По итогам прошлого года Мурманская область вошла в число шести регионов страны, чьи меры соцподдержки медработников были отмечены Минздравом России как лучшие практики, пояснили в министерстве.
 
Мурманская областьАндрей ЧибисВрачи
 
 
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