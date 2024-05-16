https://ria.ru/20240516/master-klass-1946469755.html

Мастер-класс о спортновостях дал SputnikPro журналистам исламского мира

Мастер-класс о спортновостях дал SputnikPro журналистам исламского мира - РИА Новости, 16.05.2024

Мастер-класс о спортновостях дал SputnikPro журналистам исламского мира

Третья в этом году сессия проекта SputnikPro для Союза вещателей Организации сотрудничества стран Исламского мира (OSBU OIC) состоялась на площадке Медиагруппы. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T16:31

2024-05-16T16:31

2024-05-16T16:31

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Третья в этом году сессия проекта SputnikPro для Союза вещателей Организации сотрудничества стран Исламского мира (OSBU OIC) состоялась на площадке Медиагруппы. Серия вебинаров продолжилась выступлением советника Медиагруппы Олега Дмитриева и спортивным комментатора Первого канала Дениса Казанского, которые рассказали участникам об опыте освещения Олимпийских Игр, работе спортивных комментаторов во время пандемии, особенностям работы в социальных сетях во время трансляций, а также дали рекомендации, как вести себя спортивному журналисту во время прямого эфира. К мастер-классу, который прошел на английском языке с синхронным переводом на арабский, подключись более 20 журналистов из Судана, Ирана, Сирии и Саудовской Аравии.Глава Союза вещателей Организации сотрудничества стран Исламского мира Амр Элисси в своем приветствии поблагодарил команду Sputnik за организацию вебинара и подчеркнул, что "спорт – один из тех видов деятельности, который связывает людей независимо от культуры и их бэкграунда, а также выразил надежду, что "этот мастер-класс поможет журналистам в освещении спортивных мероприятий".Денис Казанский, в свою очередь, отметил, что "самое главное в работе спортивного журналиста – передать особую атмосферу мероприятия своим зрителям, позволить им почувствовать настроение, которое царит на стадионе, и создать эффект личного присутствия. Этого можно достичь через общение с людьми, которые пришли приехали посмотреть на игру из других стран, прочувствовав их настроение, потому что самое важное таких мероприятиях – это не только звезды спорта, но и обычные люди".Олег Дмитриев добавил: "Сегодняшний мастер-класс был уникальным, потому что у нас в гостях, в гостях у Sputnik, был человек, который делает спорт родным для российской аудитории, будь это Лига Чемпионов или любые внутренние соревнования. У Дениса Казанского большой опыт освещения спортивных соревнований, в том числе и Олимпийских Игр. И мне очень приятно, что наши слушатели из разных арабских стран задавали профессиональные вопросы в таком стиле, как будто они знают Дениса Казанского уже давно. Мы поговорили о секретах профессии, о том, что делать должен делать комментатор и что не должен, обсудили все плюсы и минусы работы в прямом эфире, - вот для этого как раз и существует проект SputnikPro, чтобы сводить профессионалов из разных стран мира".

https://ria.ru/20240320/filippiny-1934628955.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

судан, иран, сирия, sputnik, миа "россия сегодня", новости агентства, россия