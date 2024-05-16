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Мантуров представил нового главу Минпромторга - РИА Новости, 16.05.2024
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17:08 16.05.2024 (обновлено: 17:23 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/manturov-1946482416.html
Мантуров представил нового главу Минпромторга
Мантуров представил нового главу Минпромторга - РИА Новости, 16.05.2024
Мантуров представил нового главу Минпромторга
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, который до недавнего времени возглавлял Минпромторг, представил коллективу министерства нового министра - Антона... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T17:08
2024-05-16T17:23
россия
денис мантуров
владимир путин
антон алиханов
политика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, который до недавнего времени возглавлял Минпромторг, представил коллективу министерства нового министра - Антона Алиханова, говорится в сообщении на сайте правительства."Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров на оперативном совещании представил коллективу Минпромторга России нового министра Антона Алиханова. На совещании также присутствовал врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных", - отметили в кабмине.Мантуров поблагодарил коллектив, включая зарубежные торговые представительства, за работу и пожелал удачи новому главе Минпромторга. "Хочу пожелать вам (Антон Андреевич - ред.) успехов. В добрый путь! Непростая ноша, непростой сегмент, но уверен, что у вас все получится и вы со всеми задачами справитесь", - отметил Мантуров, слова которого приводит пресс-служба правительства."Вчера получил поддержку Государственной Думы и считаю, что это в первую очередь, конечно, признание заслуг Дениса Валентиновича и работы всей команды министерства. Действительно, возвращаюсь домой. Со многими из вас работали вместе девять лет назад. Сегодня предстоит быстро погрузиться в большое количество вопросов", - в свою очередь отметил Алиханов.Президент РФ Владимир Путин накануне подписал указ о назначении членов правительства и директоров служб. Так, Мантуров в новом кабмине получил должность первого вице-премьера, Алиханов - министра промышленности и торговли. Кроме того, согласно указу временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области назначен Беспрозванных, занимавший должность замглавы Минпромторга РФ
https://ria.ru/20240516/vertolet-1946481540.html
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россия, денис мантуров, владимир путин, антон алиханов, политика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Россия, Денис Мантуров, Владимир Путин, Антон Алиханов, Политика, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Мантуров представил нового главу Минпромторга

Мантуров представил нового главу Минпромторга Антона Алиханова

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАнтон Алиханов
Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Антон Алиханов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, который до недавнего времени возглавлял Минпромторг, представил коллективу министерства нового министра - Антона Алиханова, говорится в сообщении на сайте правительства.
"Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров на оперативном совещании представил коллективу Минпромторга России нового министра Антона Алиханова. На совещании также присутствовал врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных", - отметили в кабмине.
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Мантуров рассказал о разработке Россией и Китаем тяжелого вертолета
Вчера, 17:05
Мантуров поблагодарил коллектив, включая зарубежные торговые представительства, за работу и пожелал удачи новому главе Минпромторга. "Хочу пожелать вам (Антон Андреевич - ред.) успехов. В добрый путь! Непростая ноша, непростой сегмент, но уверен, что у вас все получится и вы со всеми задачами справитесь", - отметил Мантуров, слова которого приводит пресс-служба правительства.
"Вчера получил поддержку Государственной Думы и считаю, что это в первую очередь, конечно, признание заслуг Дениса Валентиновича и работы всей команды министерства. Действительно, возвращаюсь домой. Со многими из вас работали вместе девять лет назад. Сегодня предстоит быстро погрузиться в большое количество вопросов", - в свою очередь отметил Алиханов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Путин прокомментировал назначение Алиханова главой Минпромторга
15 мая, 16:29
Президент РФ Владимир Путин накануне подписал указ о назначении членов правительства и директоров служб. Так, Мантуров в новом кабмине получил должность первого вице-премьера, Алиханов - министра промышленности и торговли. Кроме того, согласно указу временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области назначен Беспрозванных, занимавший должность замглавы Минпромторга РФ
 
РоссияДенис МантуровВладимир ПутинАнтон АлихановПолитикаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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