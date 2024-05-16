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В МЭР заявили о готовности нарастить экспорт смешанных удобрений в Малайзию - РИА Новости, 16.05.2024
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14:31 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/malayziya-1946426597.html
В МЭР заявили о готовности нарастить экспорт смешанных удобрений в Малайзию
В МЭР заявили о готовности нарастить экспорт смешанных удобрений в Малайзию - РИА Новости, 16.05.2024
В МЭР заявили о готовности нарастить экспорт смешанных удобрений в Малайзию
Россия готова нарастить экспорт смешанных удобрений в Малайзию, а также пшеницы, подсолнечного масла и мясной продукции, сообщил во время форума "Россия -... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T14:31
2024-05-16T14:31
экономика
малайзия
россия — исламский мир: kazanforum 2024
россия
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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Россия готова нарастить экспорт смешанных удобрений в Малайзию, а также пшеницы, подсолнечного масла и мясной продукции, сообщил во время форума "Россия - Исламский мир: KazanForum" замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков. "Видим взаимный интерес к увеличению торговли в целях обеспечения продовольственной безопасности Малайзии. Можем нарастить экспорт смешанных удобрений. Знаем, что стабильная поставка удобрений из России имеет большое значение для развития такой важной отрасли в малайзийской экономики, как производство пальмового масла. Видим большой потенциал, и что очень важный интерес с малайзийской стороны, для наращивания экспорта в Малайзию сельскохозяйственной продукции, в частности пшеницы, подсолнечного масла, а также мясной продукции", - сказал Вахруков. Он отметил, что для запуска экспорта мясной продукции в Малайзию запущено и активно ведется сотрудничество по треку сертификации халяль. "В конце октября прошлого года департамент исламского развития Малайзии признал сертификаты халяль, выдаваемые двумя российскими организациями. В первом полугодии 2024 года ожидаем проведения инспекции на российских сельскохозяйственных предприятиях на соответствие сертификации халяль. Для продвижения диалога в данной сфере полагаем также важным подписание меморандума, а взаимном понимании в области качества продукции халяль между Росакредитацией и департаментом исламского развития Малайзии", - указал замминистра. Вахруков также отметил, что Россия может предложить Малайзии высококачественные фармацевтические препараты, медицинское и энергетическое оборудование. "Готовы рассмотреть в перспективе возможность поставок в Малайзию сжиженного природного газа, низкоуглеродного аммиака, водорода, а также материалов с низким углеродным следом", - подчеркнул он.
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экономика, малайзия, россия — исламский мир: kazanforum 2024, россия
Экономика, Малайзия, Россия — Исламский мир: KazanForum 2024, Россия
В МЭР заявили о готовности нарастить экспорт смешанных удобрений в Малайзию

МЭР: Россия готова нарастить экспорт смешанных удобрений и пшеницы в Малайзию

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПогрузка мешков с удобрениями
Погрузка мешков с удобрениями - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Россия готова нарастить экспорт смешанных удобрений в Малайзию, а также пшеницы, подсолнечного масла и мясной продукции, сообщил во время форума "Россия - Исламский мир: KazanForum" замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков.
«
"Видим взаимный интерес к увеличению торговли в целях обеспечения продовольственной безопасности Малайзии. Можем нарастить экспорт смешанных удобрений. Знаем, что стабильная поставка удобрений из России имеет большое значение для развития такой важной отрасли в малайзийской экономики, как производство пальмового масла. Видим большой потенциал, и что очень важный интерес с малайзийской стороны, для наращивания экспорта в Малайзию сельскохозяйственной продукции, в частности пшеницы, подсолнечного масла, а также мясной продукции", - сказал Вахруков.
Он отметил, что для запуска экспорта мясной продукции в Малайзию запущено и активно ведется сотрудничество по треку сертификации халяль. "В конце октября прошлого года департамент исламского развития Малайзии признал сертификаты халяль, выдаваемые двумя российскими организациями. В первом полугодии 2024 года ожидаем проведения инспекции на российских сельскохозяйственных предприятиях на соответствие сертификации халяль. Для продвижения диалога в данной сфере полагаем также важным подписание меморандума, а взаимном понимании в области качества продукции халяль между Росакредитацией и департаментом исламского развития Малайзии", - указал замминистра.
Вахруков также отметил, что Россия может предложить Малайзии высококачественные фармацевтические препараты, медицинское и энергетическое оборудование. "Готовы рассмотреть в перспективе возможность поставок в Малайзию сжиженного природного газа, низкоуглеродного аммиака, водорода, а также материалов с низким углеродным следом", - подчеркнул он.
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