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В "Русгидро" опровергли слухи о приостановке международных проектов - РИА Новости, 16.05.2024
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11:54 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/machekhin-1946370381.html
В "Русгидро" опровергли слухи о приостановке международных проектов
В "Русгидро" опровергли слухи о приостановке международных проектов - РИА Новости, 16.05.2024
В "Русгидро" опровергли слухи о приостановке международных проектов
Группа "Русгидро" не приостанавливала никакие свои международные проекты, кроме того, компания расширила географию присутствия, рассказал замгендиректора по... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T11:54
2024-05-16T11:54
экономика
россия
казань
русгидро
россия — исламский мир: kazanforum 2024
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Группа "Русгидро" не приостанавливала никакие свои международные проекты, кроме того, компания расширила географию присутствия, рассказал замгендиректора по проектному инжинирингу, устойчивому развитию и международному сотрудничеству группы Сергей Мачехин в рамках форума "Россия - Исламский мир: "KazanForum 2024". "Группа "Русгидро" сегодня известна во всем мире… Никакие проекты в международной сфере у нас не приостановлены, наоборот, несмотря на все события в мире и очень усложненный политический ландшафт, мы приросли, приросли достаточно серьезно и в количестве контрактов, и в количестве стран", — сказал он на бизнес-диалоге "Россия - Катар". Мачехин добавил, что присутствие компании с начала работы в прошлом столетии насчитывает 55 стран, реализовано более 400 проектов. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.
https://ria.ru/20240514/forum-1945750711.html
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экономика, россия, казань, русгидро, россия — исламский мир: kazanforum 2024
Экономика, Россия, Казань, РусГидро, Россия — Исламский мир: KazanForum 2024
В "Русгидро" опровергли слухи о приостановке международных проектов

Замгендиректора "Русгидро" Мачехин: компания расширяет географию присутствия

© Фото : предоставлено департаментом по вопросам внутренней и информационной политики Кировской областиЗаместитель председателя правительства Кировской области Георгий Мачехин
Заместитель председателя правительства Кировской области Георгий Мачехин - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© Фото : предоставлено департаментом по вопросам внутренней и информационной политики Кировской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Группа "Русгидро" не приостанавливала никакие свои международные проекты, кроме того, компания расширила географию присутствия, рассказал замгендиректора по проектному инжинирингу, устойчивому развитию и международному сотрудничеству группы Сергей Мачехин в рамках форума "Россия - Исламский мир: "KazanForum 2024".
«
"Группа "Русгидро" сегодня известна во всем мире… Никакие проекты в международной сфере у нас не приостановлены, наоборот, несмотря на все события в мире и очень усложненный политический ландшафт, мы приросли, приросли достаточно серьезно и в количестве контрактов, и в количестве стран", — сказал он на бизнес-диалоге "Россия - Катар".
Мачехин добавил, что присутствие компании с начала работы в прошлом столетии насчитывает 55 стран, реализовано более 400 проектов.
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.
Гости и участники XIV Международного экономического форума Россия - Исламский мир: KazanForum в выставочном центре Казань Экспо
В Казани стартует экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum"
14 мая, 00:19
 
ЭкономикаРоссияКазаньРусГидроРоссия — Исламский мир: KazanForum 2024
 
 
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