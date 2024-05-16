https://ria.ru/20240516/machekhin-1946370381.html

В "Русгидро" опровергли слухи о приостановке международных проектов

В "Русгидро" опровергли слухи о приостановке международных проектов - РИА Новости, 16.05.2024

В "Русгидро" опровергли слухи о приостановке международных проектов

Группа "Русгидро" не приостанавливала никакие свои международные проекты, кроме того, компания расширила географию присутствия, рассказал замгендиректора по... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T11:54

2024-05-16T11:54

2024-05-16T11:54

экономика

россия

казань

русгидро

россия — исламский мир: kazanforum 2024

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Группа "Русгидро" не приостанавливала никакие свои международные проекты, кроме того, компания расширила географию присутствия, рассказал замгендиректора по проектному инжинирингу, устойчивому развитию и международному сотрудничеству группы Сергей Мачехин в рамках форума "Россия - Исламский мир: "KazanForum 2024". "Группа "Русгидро" сегодня известна во всем мире… Никакие проекты в международной сфере у нас не приостановлены, наоборот, несмотря на все события в мире и очень усложненный политический ландшафт, мы приросли, приросли достаточно серьезно и в количестве контрактов, и в количестве стран", — сказал он на бизнес-диалоге "Россия - Катар". Мачехин добавил, что присутствие компании с начала работы в прошлом столетии насчитывает 55 стран, реализовано более 400 проектов. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.

https://ria.ru/20240514/forum-1945750711.html

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экономика, россия, казань, русгидро, россия — исламский мир: kazanforum 2024