Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР восстановили почти 870 разрушенных домов - РИА Новости, 16.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:22 16.05.2024 (обновлено: 15:23 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/lnr-1946446565.html
В ЛНР восстановили почти 870 разрушенных домов
В ЛНР восстановили почти 870 разрушенных домов - РИА Новости, 16.05.2024
В ЛНР восстановили почти 870 разрушенных домов
Почти 870 домов, разрушенных при обстрелах ВСУ территории Луганской Народной Республики, восстановлены в ЛНР за минувший год, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T15:22
2024-05-16T15:23
в мире
луганская народная республика
россия
леонид пасечник
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0a/1914902610_0:180:3071:1907_1920x0_80_0_0_f86aaa34fc94bc26db82bd4abf665e8d.jpg
ЛУГАНСК, 16 мая – РИА Новости. Почти 870 домов, разрушенных при обстрелах ВСУ территории Луганской Народной Республики, восстановлены в ЛНР за минувший год, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник во время отчета о работе за 2023 год. В четверг 16 мая Пасечник впервые после вступления ЛНР в состав РФ выступил с отчетом о работе, проделанной за прошлый год в регионе. "К сожалению, в результате вооруженной агрессии со стороны украинских формирований повреждено и разрушено множество объектов жилищного фонда. В 2023 году уже восстановлено 868 таких объектов", - сказал он. Пасечник уточнил, что также большое внимание в республике будет уделено строительству нового жилья.
https://ria.ru/20240512/miroshnichenko-1945409615.html
https://ria.ru/20240325/lugansk-1935660575.html
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0a/1914902610_225:0:2954:2047_1920x0_80_0_0_6803ba7604b2a3e0e80e70d0c5995be5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, россия, леонид пасечник, вооруженные силы украины
В мире, Луганская Народная Республика, Россия, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В ЛНР восстановили почти 870 разрушенных домов

Пасечник: в ЛНР за 2023 год восстановлены 868 разрушенных обстрелами домов

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава ЛНР Леонид Пасечник
Глава ЛНР Леонид Пасечник
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Глава ЛНР Леонид Пасечник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 16 мая – РИА Новости. Почти 870 домов, разрушенных при обстрелах ВСУ территории Луганской Народной Республики, восстановлены в ЛНР за минувший год, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник во время отчета о работе за 2023 год.
В четверг 16 мая Пасечник впервые после вступления ЛНР в состав РФ выступил с отчетом о работе, проделанной за прошлый год в регионе.
Последствия обстрела города Стаханов в ЛНР со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
ВСУ наносят удары по мирным жителям от бессилия, заявили в ЛНР
12 мая, 15:27
"К сожалению, в результате вооруженной агрессии со стороны украинских формирований повреждено и разрушено множество объектов жилищного фонда. В 2023 году уже восстановлено 868 таких объектов", - сказал он.
Пасечник уточнил, что также большое внимание в республике будет уделено строительству нового жилья.
Луганский аэропорт - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Пасечник не исключил переноса аэропорта Луганска на новое место
25 марта, 14:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаРоссияЛеонид ПасечникВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала