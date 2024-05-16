https://ria.ru/20240516/lnr-1946446565.html

В ЛНР восстановили почти 870 разрушенных домов

В ЛНР восстановили почти 870 разрушенных домов - РИА Новости, 16.05.2024

В ЛНР восстановили почти 870 разрушенных домов

Почти 870 домов, разрушенных при обстрелах ВСУ территории Луганской Народной Республики, восстановлены в ЛНР за минувший год, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T15:22

2024-05-16T15:22

2024-05-16T15:23

в мире

луганская народная республика

россия

леонид пасечник

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 16 мая – РИА Новости. Почти 870 домов, разрушенных при обстрелах ВСУ территории Луганской Народной Республики, восстановлены в ЛНР за минувший год, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник во время отчета о работе за 2023 год. В четверг 16 мая Пасечник впервые после вступления ЛНР в состав РФ выступил с отчетом о работе, проделанной за прошлый год в регионе. "К сожалению, в результате вооруженной агрессии со стороны украинских формирований повреждено и разрушено множество объектов жилищного фонда. В 2023 году уже восстановлено 868 таких объектов", - сказал он. Пасечник уточнил, что также большое внимание в республике будет уделено строительству нового жилья.

https://ria.ru/20240512/miroshnichenko-1945409615.html

https://ria.ru/20240325/lugansk-1935660575.html

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в мире, луганская народная республика, россия, леонид пасечник, вооруженные силы украины