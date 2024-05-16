https://ria.ru/20240516/liviya-1946416600.html
В Ливии готовы обсудить переход на расчеты с Россией в нацвалютах
В Ливии готовы обсудить переход на расчеты с Россией в нацвалютах - РИА Новости, 16.05.2024
В Ливии готовы обсудить переход на расчеты с Россией в нацвалютах
Временное правительство Ливии, заседающее на востоке страны, готово обсудить переход на расчеты с Россией в национальных валютах, заявил министр по инвестициям... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T14:04
2024-05-16T14:04
2024-05-16T14:04
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Временное правительство Ливии, заседающее на востоке страны, готово обсудить переход на расчеты с Россией в национальных валютах, заявил министр по инвестициям этого правительства Али ас-Саиди аль-Каиди. "Учитывая наши давние исторические отношения с Российской Федерацией, я думаю, что ведение взаиморасчетов в национальных валютах - это открытый вопрос. Мы открыты к обсуждению этого вопроса...", - сказал аль-Каиди в ходе сессии на форуме "Россия - Исламский мир: "KazanForum 2024". Министр подчеркнул, что мир должен быть многополярен. "Мы не хотим опираться только на доллар во взаиморасчетах, мы видим в этом большие риски. Видим, как Россия была отключена от SWIFT", - отметил он. Аль-Каиди указал, что Ливия "открыта для всех" в обсуждении темы перехода на расчеты в других валютах. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани с 14 по 19 мая.
https://ria.ru/20240513/liviya-1945506898.html
https://ria.ru/20240310/liviya-1932111005.html
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россия, ливия, казань, swift, россия — исламский мир: kazanforum 2024
Россия, Ливия, Казань, SWIFT, Россия — Исламский мир: KazanForum 2024
В Ливии готовы обсудить переход на расчеты с Россией в нацвалютах
Временные власти Ливии готовы обсудить переход на расчеты с Россией в нацвалютах
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Временное правительство Ливии, заседающее на востоке страны, готово обсудить переход на расчеты с Россией в национальных валютах, заявил министр по инвестициям этого правительства Али ас-Саиди аль-Каиди.
«
"Учитывая наши давние исторические отношения с Российской Федерацией, я думаю, что ведение взаиморасчетов в национальных валютах - это открытый вопрос. Мы открыты к обсуждению этого вопроса...", - сказал аль-Каиди в ходе сессии на форуме "Россия - Исламский мир: "KazanForum 2024".
Министр подчеркнул, что мир должен быть многополярен. "Мы не хотим опираться только на доллар во взаиморасчетах, мы видим в этом большие риски. Видим, как Россия была отключена от SWIFT", - отметил он.
Аль-Каиди указал, что Ливия "открыта для всех" в обсуждении темы перехода на расчеты в других валютах.
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани с 14 по 19 мая.