https://ria.ru/20240516/liviya-1946416600.html

В Ливии готовы обсудить переход на расчеты с Россией в нацвалютах

В Ливии готовы обсудить переход на расчеты с Россией в нацвалютах - РИА Новости, 16.05.2024

В Ливии готовы обсудить переход на расчеты с Россией в нацвалютах

Временное правительство Ливии, заседающее на востоке страны, готово обсудить переход на расчеты с Россией в национальных валютах, заявил министр по инвестициям... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T14:04

2024-05-16T14:04

2024-05-16T14:04

россия

ливия

казань

swift

россия — исламский мир: kazanforum 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_0:478:2730:2014_1920x0_80_0_0_58dbcb79e9dcdad355babf2abc86fd6e.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Временное правительство Ливии, заседающее на востоке страны, готово обсудить переход на расчеты с Россией в национальных валютах, заявил министр по инвестициям этого правительства Али ас-Саиди аль-Каиди. "Учитывая наши давние исторические отношения с Российской Федерацией, я думаю, что ведение взаиморасчетов в национальных валютах - это открытый вопрос. Мы открыты к обсуждению этого вопроса...", - сказал аль-Каиди в ходе сессии на форуме "Россия - Исламский мир: "KazanForum 2024". Министр подчеркнул, что мир должен быть многополярен. "Мы не хотим опираться только на доллар во взаиморасчетах, мы видим в этом большие риски. Видим, как Россия была отключена от SWIFT", - отметил он. Аль-Каиди указал, что Ливия "открыта для всех" в обсуждении темы перехода на расчеты в других валютах. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани с 14 по 19 мая.

https://ria.ru/20240513/liviya-1945506898.html

https://ria.ru/20240310/liviya-1932111005.html

россия

ливия

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ливия, казань, swift, россия — исламский мир: kazanforum 2024