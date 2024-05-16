https://ria.ru/20240516/liviya-1946365515.html

Временное правительство Ливии заинтересовано в сотрудничестве с Россией

Временное правительство Ливии заинтересовано в сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 16.05.2024

Временное правительство Ливии заинтересовано в сотрудничестве с Россией

Временное правительство Ливии, заседающее на востоке страны, заинтересовано в сотрудничестве с Россией в нефтегазовой сфере и в сфере переработки сырья, заявил... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T11:47

2024-05-16T11:47

2024-05-16T11:48

экономика

россия

ливия

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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Временное правительство Ливии, заседающее на востоке страны, заинтересовано в сотрудничестве с Россией в нефтегазовой сфере и в сфере переработки сырья, заявил РИА Новости министр по инвестициям этого правительства Али ас-Саиди аль-Каиди. "Во всех сферах, к примеру, по нефти, газу, переработке, сельскому хозяйству, промышленности и образованию", - сказал он на полях международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum" на соответствующий вопрос. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани с 14 по 19 мая.

https://ria.ru/20240107/liviya-1920061951.html

россия

ливия

казань

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2024

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экономика, россия, ливия, казань, россия — исламский мир: kazanforum 2024