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Временное правительство Ливии заинтересовано в сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 16.05.2024
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11:47 16.05.2024 (обновлено: 11:48 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/liviya-1946365515.html
Временное правительство Ливии заинтересовано в сотрудничестве с Россией
Временное правительство Ливии заинтересовано в сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 16.05.2024
Временное правительство Ливии заинтересовано в сотрудничестве с Россией
Временное правительство Ливии, заседающее на востоке страны, заинтересовано в сотрудничестве с Россией в нефтегазовой сфере и в сфере переработки сырья, заявил... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T11:47
2024-05-16T11:48
экономика
россия
ливия
казань
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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Временное правительство Ливии, заседающее на востоке страны, заинтересовано в сотрудничестве с Россией в нефтегазовой сфере и в сфере переработки сырья, заявил РИА Новости министр по инвестициям этого правительства Али ас-Саиди аль-Каиди. "Во всех сферах, к примеру, по нефти, газу, переработке, сельскому хозяйству, промышленности и образованию", - сказал он на полях международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum" на соответствующий вопрос. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани с 14 по 19 мая.
https://ria.ru/20240107/liviya-1920061951.html
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экономика, россия, ливия, казань, россия — исламский мир: kazanforum 2024
Экономика, Россия, Ливия, Казань, Россия — Исламский мир: KazanForum 2024
Временное правительство Ливии заинтересовано в сотрудничестве с Россией

Временное правительство Ливии хочет сотрудничать с Россией в нефтегазовой сфере

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПодготовка к форуму "Россия - исламский мир: KAZANFORUM" 2024
Подготовка к форуму Россия - исламский мир: KAZANFORUM 2024 - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Кристина Кормилицына
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Подготовка к форуму "Россия - исламский мир: KAZANFORUM" 2024. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Временное правительство Ливии, заседающее на востоке страны, заинтересовано в сотрудничестве с Россией в нефтегазовой сфере и в сфере переработки сырья, заявил РИА Новости министр по инвестициям этого правительства Али ас-Саиди аль-Каиди.
«
"Во всех сферах, к примеру, по нефти, газу, переработке, сельскому хозяйству, промышленности и образованию", - сказал он на полях международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum" на соответствующий вопрос.
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани с 14 по 19 мая.
Ливия - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
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ЭкономикаРоссияЛивияКазаньРоссия — Исламский мир: KazanForum 2024
 
 
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