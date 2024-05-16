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При обстреле Лисичанска со стороны ВСУ загорелся дом - РИА Новости, 16.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:51 16.05.2024 (обновлено: 13:58 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/lisichansk-1946412846.html
При обстреле Лисичанска со стороны ВСУ загорелся дом
При обстреле Лисичанска со стороны ВСУ загорелся дом - РИА Новости, 16.05.2024
При обстреле Лисичанска со стороны ВСУ загорелся дом
Украинские войска обстреляли Лисичанск в ЛНР, в результате которого загорелся частный дом, спасатели ликвидировали пожар, о пострадавших не сообщается, сообщило РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T13:51
2024-05-16T13:58
лисичанск
луганская народная республика
специальная военная операция на украине
происшествия
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ЛУГАНСК, 16 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Лисичанск в ЛНР, в результате которого загорелся частный дом, спасатели ликвидировали пожар, о пострадавших не сообщается, сообщило региональное управление МЧС России по ЛНР в Telegram-канале. "В службу 101 поступило сообщение о том, что в результате обстрела Лисичанска со стороны ВСУ произошло возгорание на частном подворье. На место оперативно выехали силы и средства 59 пожарно-спасательной части. По прибытии наблюдалось открытое горение жилого дома и находящихся на территории 3-х хозяйственных построек", - говорится в сообщении. Отмечается, что пожар ликвидирован, эксперты ведомства устанавливают размер нанесенного ущерба.
https://ria.ru/20240508/udar-1944583738.html
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лисичанск, луганская народная республика, происшествия
Лисичанск, Луганская Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
При обстреле Лисичанска со стороны ВСУ загорелся дом

МЧС: при обстреле Лисичанска со стороны ВСУ загорелся частный дом

© Фото : ГУ МЧС России по ЛНРПожар после обстрела ВСУ в Лисичанске, ЛНР
Пожар после обстрела ВСУ в Лисичанске, ЛНР - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© Фото : ГУ МЧС России по ЛНР
Пожар после обстрела ВСУ в Лисичанске, ЛНР
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 16 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Лисичанск в ЛНР, в результате которого загорелся частный дом, спасатели ликвидировали пожар, о пострадавших не сообщается, сообщило региональное управление МЧС России по ЛНР в Telegram-канале.
"В службу 101 поступило сообщение о том, что в результате обстрела Лисичанска со стороны ВСУ произошло возгорание на частном подворье. На место оперативно выехали силы и средства 59 пожарно-спасательной части. По прибытии наблюдалось открытое горение жилого дома и находящихся на территории 3-х хозяйственных построек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар ликвидирован, эксперты ведомства устанавливают размер нанесенного ущерба.
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Специальная военная операция на УкраинеЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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