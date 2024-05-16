https://ria.ru/20240516/lisichansk-1946412846.html

При обстреле Лисичанска со стороны ВСУ загорелся дом

При обстреле Лисичанска со стороны ВСУ загорелся дом - РИА Новости, 16.05.2024

При обстреле Лисичанска со стороны ВСУ загорелся дом

Украинские войска обстреляли Лисичанск в ЛНР, в результате которого загорелся частный дом, спасатели ликвидировали пожар, о пострадавших не сообщается, сообщило РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T13:51

2024-05-16T13:51

2024-05-16T13:58

лисичанск

луганская народная республика

специальная военная операция на украине

происшествия

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ЛУГАНСК, 16 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Лисичанск в ЛНР, в результате которого загорелся частный дом, спасатели ликвидировали пожар, о пострадавших не сообщается, сообщило региональное управление МЧС России по ЛНР в Telegram-канале. "В службу 101 поступило сообщение о том, что в результате обстрела Лисичанска со стороны ВСУ произошло возгорание на частном подворье. На место оперативно выехали силы и средства 59 пожарно-спасательной части. По прибытии наблюдалось открытое горение жилого дома и находящихся на территории 3-х хозяйственных построек", - говорится в сообщении. Отмечается, что пожар ликвидирован, эксперты ведомства устанавливают размер нанесенного ущерба.

https://ria.ru/20240508/udar-1944583738.html

лисичанск

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лисичанск, луганская народная республика, происшествия