https://ria.ru/20240516/likhachev-1946331496.html
Лихачев рассказал о спросе на российскую урановую продукцию
Лихачев рассказал о спросе на российскую урановую продукцию - РИА Новости, 16.05.2024
Лихачев рассказал о спросе на российскую урановую продукцию
Спрос на российскую урановую продукцию в мире постоянно растёт, сообщил журналистам глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T09:27
2024-05-16T09:27
2024-05-16T09:27
экономика
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Спрос на российскую урановую продукцию в мире постоянно растёт, сообщил журналистам глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."Спрос на урановую продукцию "Росатома" в мире растёт постоянно. Как минимум все наши строящиеся атомные электростанции нуждаются в топливе российского дизайна, а значит, и в российском уране, у нас огромная программа строительства атомных электростанций в Российской Федерации с учётом поручения президента в 40-х годах выйти на 25% атомной электрогенерации", - сказал Лихачев."С целым рядом стран, в первую очередь, с Китайской Народной Республикой, мы говорим о расширении нашего строительства", - добавил он.
https://ria.ru/20240329/uran-1936712777.html
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экономика, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Лихачев рассказал о спросе на российскую урановую продукцию
Лихачев: спрос на российскую урановую продукцию в мире постоянно растет