https://ria.ru/20240516/likhachev-1946331496.html

Лихачев рассказал о спросе на российскую урановую продукцию

Лихачев рассказал о спросе на российскую урановую продукцию - РИА Новости, 16.05.2024

Лихачев рассказал о спросе на российскую урановую продукцию

Спрос на российскую урановую продукцию в мире постоянно растёт, сообщил журналистам глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T09:27

2024-05-16T09:27

2024-05-16T09:27

экономика

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907446074_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_08c104b6b94232ebfde3128a3b0ab7fa.jpg

ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Спрос на российскую урановую продукцию в мире постоянно растёт, сообщил журналистам глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."Спрос на урановую продукцию "Росатома" в мире растёт постоянно. Как минимум все наши строящиеся атомные электростанции нуждаются в топливе российского дизайна, а значит, и в российском уране, у нас огромная программа строительства атомных электростанций в Российской Федерации с учётом поручения президента в 40-х годах выйти на 25% атомной электрогенерации", - сказал Лихачев."С целым рядом стран, в первую очередь, с Китайской Народной Республикой, мы говорим о расширении нашего строительства", - добавил он.

https://ria.ru/20240329/uran-1936712777.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"