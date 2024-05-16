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В Женеве по случаю 90-летия Гагарина пройдет выставка - РИА Новости, 16.05.2024
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19:17 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/kultura-1946517648.html
В Женеве по случаю 90-летия Гагарина пройдет выставка
В Женеве по случаю 90-летия Гагарина пройдет выставка - РИА Новости, 16.05.2024
В Женеве по случаю 90-летия Гагарина пройдет выставка
Выставка, организованная по случаю 90-летия Юрия Гагарина коллективом проживающих в Германии русскоязычных художников Kunst18, пройдет в Женеве с 16 мая по 13... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T19:17
2024-05-16T19:17
космос - риа наука
женева (город)
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ЖЕНЕВА, 16 мая - РИА Новости. Выставка, организованная по случаю 90-летия Юрия Гагарина коллективом проживающих в Германии русскоязычных художников Kunst18, пройдет в Женеве с 16 мая по 13 июня в частной галерее "TCarmin", сообщила РИА Новости координатор проекта Ксения Cклярова. Выставка проходит в молодой галерее "TCarmin", открытой в сентябре 2022 года швейцарским адвокатом Филиппом де Бокаром в память о своей супруге, российской художнице и искусствоведе из Санкт-Петербурга Татьяне Кармин, скончавшейся три года назад. На выставке будут представлены работы творческого объединения Kunst18 (Карлсруэ). Семь женщин-художниц, родившихся в России, но живущих в Германии, взялись поразмышлять о влиянии первого космонавта на новую эру человечества и шире – рассмотреть тему космоса с разных точек зрения в разных художественных стилях и техниках. Таким образом, будут представлены работы Ольги фон Шликк, Ирины Бах, Валентины Мельник, Евгении Мазер, Елены Бликовой и Наталии Майбах. "2024 год – это год 90-летия со дня рождения Юрия Гагарина. Сразу же родилась идея – надо как-то это осветить. Что еще для меня очень важно – это связь между моими двумя странами. Что же общего по космической теме между Швейцарией и Россией? Оказалось, что есть. В Женеве есть два монумента, посвященных Гагарину и космосу. Оказывается, что в Женеве, в Штаб квартире ООН, впервые объявили о том, что 12 апреля навсегда будет Международным днем космонавтики. В швейцарских университетах, в Лозанском EPFL, в ЦЕРНе, уделяют большое внимание исследованиям в космической области", - рассказала Cклярова. Координатор проекта добавила, что выставка дает возможность подумать над вкладом Гагарина и других людей в освоение Вселенной, а также об огромной роли СССР и о важности дружбы между разными странами.
https://ria.ru/20240507/inauguratsiya-1944433101.html
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космос - риа наука, женева (город), германия, россия, юрий гагарин (космонавт), оон
Космос - РИА Наука, Женева (город), Германия, Россия, Юрий Гагарин (космонавт), ООН
В Женеве по случаю 90-летия Гагарина пройдет выставка

В Женеве с 16 мая по 13 июня пройдет выставка русскоязычных художников Kunst18

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСоветский космонавт Юрий Гагарин
Советский космонавт Юрий Гагарин - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
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Советский космонавт Юрий Гагарин. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 16 мая - РИА Новости. Выставка, организованная по случаю 90-летия Юрия Гагарина коллективом проживающих в Германии русскоязычных художников Kunst18, пройдет в Женеве с 16 мая по 13 июня в частной галерее "TCarmin", сообщила РИА Новости координатор проекта Ксения Cклярова.
Выставка проходит в молодой галерее "TCarmin", открытой в сентябре 2022 года швейцарским адвокатом Филиппом де Бокаром в память о своей супруге, российской художнице и искусствоведе из Санкт-Петербурга Татьяне Кармин, скончавшейся три года назад. На выставке будут представлены работы творческого объединения Kunst18 (Карлсруэ).
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Семь женщин-художниц, родившихся в России, но живущих в Германии, взялись поразмышлять о влиянии первого космонавта на новую эру человечества и шире – рассмотреть тему космоса с разных точек зрения в разных художественных стилях и техниках. Таким образом, будут представлены работы Ольги фон Шликк, Ирины Бах, Валентины Мельник, Евгении Мазер, Елены Бликовой и Наталии Майбах.
"2024 год – это год 90-летия со дня рождения Юрия Гагарина. Сразу же родилась идея – надо как-то это осветить. Что еще для меня очень важно – это связь между моими двумя странами. Что же общего по космической теме между Швейцарией и Россией? Оказалось, что есть. В Женеве есть два монумента, посвященных Гагарину и космосу. Оказывается, что в Женеве, в Штаб квартире ООН, впервые объявили о том, что 12 апреля навсегда будет Международным днем космонавтики. В швейцарских университетах, в Лозанском EPFL, в ЦЕРНе, уделяют большое внимание исследованиям в космической области", - рассказала Cклярова.
Координатор проекта добавила, что выставка дает возможность подумать над вкладом Гагарина и других людей в освоение Вселенной, а также об огромной роли СССР и о важности дружбы между разными странами.
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