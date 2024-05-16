https://ria.ru/20240516/kultura-1946400931.html

Россия и Китай будут противодействовать политизации культуры

Россия и Китай будут противодействовать политизации культуры - РИА Новости, 16.05.2024

Россия и Китай будут противодействовать политизации культуры

Москва и Пекин намерены совместно противодействовать политизации культуры, попыткам "отмены культуры" отдельных стран и народов. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T13:09

2024-05-16T13:09

2024-05-16T13:09

россия

китай

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Москва и Пекин намерены совместно противодействовать политизации культуры, попыткам "отмены культуры" отдельных стран и народов. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "В этих целях они (стороны - ред.) договорились... при продвижении диалога, сотрудничества и обмена опытом стороны будут основываться на признании культурного и цивилизационного многообразия, самобытности как основы многополярного мира; противодействовать политизации сферы культуры, попыткам "отмены культуры" отдельных стран и народов, осквернению и демонтажу памятников, религиозных объектов, выступать против подходов, основанных на дискриминации, ксенофобии и культурном доминировании, содействовать расширению круга стран, разделяющих принципы уважения традиционных духовно-нравственных ценностей", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20231118/ates-1910224856.html

россия

китай

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