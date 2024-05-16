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Россия и Китай будут противодействовать политизации культуры - РИА Новости, 16.05.2024
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13:09 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/kultura-1946400931.html
Россия и Китай будут противодействовать политизации культуры
Россия и Китай будут противодействовать политизации культуры - РИА Новости, 16.05.2024
Россия и Китай будут противодействовать политизации культуры
Москва и Пекин намерены совместно противодействовать политизации культуры, попыткам "отмены культуры" отдельных стран и народов. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T13:09
2024-05-16T13:09
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Москва и Пекин намерены совместно противодействовать политизации культуры, попыткам "отмены культуры" отдельных стран и народов. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "В этих целях они (стороны - ред.) договорились... при продвижении диалога, сотрудничества и обмена опытом стороны будут основываться на признании культурного и цивилизационного многообразия, самобытности как основы многополярного мира; противодействовать политизации сферы культуры, попыткам "отмены культуры" отдельных стран и народов, осквернению и демонтажу памятников, религиозных объектов, выступать против подходов, основанных на дискриминации, ксенофобии и культурном доминировании, содействовать расширению круга стран, разделяющих принципы уважения традиционных духовно-нравственных ценностей", - говорится в заявлении.
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россия, китай, в мире
Россия, Китай, В мире
Россия и Китай будут противодействовать политизации культуры

Москва и Пекин намерены совместно противодействовать политизации культуры

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкФлаги Росиии и Китая перед церемонией официальной встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине
Флаги Росиии и Китая перед церемонией официальной встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Флаги Росиии и Китая перед церемонией официальной встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Москва и Пекин намерены совместно противодействовать политизации культуры, попыткам "отмены культуры" отдельных стран и народов.
Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля.
"В этих целях они (стороны - ред.) договорились... при продвижении диалога, сотрудничества и обмена опытом стороны будут основываться на признании культурного и цивилизационного многообразия, самобытности как основы многополярного мира; противодействовать политизации сферы культуры, попыткам "отмены культуры" отдельных стран и народов, осквернению и демонтажу памятников, религиозных объектов, выступать против подходов, основанных на дискриминации, ксенофобии и культурном доминировании, содействовать расширению круга стран, разделяющих принципы уважения традиционных духовно-нравственных ценностей", - говорится в заявлении.
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