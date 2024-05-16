https://ria.ru/20240516/kredity-1946529702.html

Более 700 кредитов выделено в Мурманской области по "Арктической ипотеке"

Более 700 кредитов выделено в Мурманской области по "Арктической ипотеке" - РИА Новости, 16.05.2024

Более 700 кредитов выделено в Мурманской области по "Арктической ипотеке"

Жители Мурманской области построили 480 домов по программе "Свой дом в Арктике" и получили более 700 кредитов по "Арктической ипотеке", сообщил губернатор... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T20:13

2024-05-16T20:13

2024-05-16T20:13

мурманская область

андрей чибис

кредиты

ипотека

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МУРМАНСК. 16 мая – РИА Новости. Жители Мурманской области построили 480 домов по программе "Свой дом в Арктике" и получили более 700 кредитов по "Арктической ипотеке", сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время отчета о проделанной работе перед областной думой. "По программе "Свой дом в Арктике", созданной в рамках плана "На Севере - жить", одобрено 1419 сертификатов на 1,8 миллиарда рублей. Уже построено или куплено 480 домов", - рассказал Чибис. По его словам, власти дали жителям региона возможность выбрать: жить в "человейнике" или построить дом в окружении северной природы. Программа оказалась востребованной. "Полтора миллиона у нас получают многодетные семьи, участники специальной военной операции и члены их семей, педагоги, молодые ученые и работники здравоохранения. Мы будем продолжать эту программу", – заявил губернатор. Также благодаря инициативе губернатора и поддержке президента РФ с ноября 2023 года в Мурманской области начала действовать программа "Арктическая ипотека", позволяющая получить льготный кредит на приобретение жилья под 2% годовых. "В Мурманской области уже одобрено 719 заявок по этой программе", - отметил Чибис. Власти региона продолжают работать над усовершенствованием программ "Арктическая ипотека" и "Свой дом в Арктике". В четверг мурманская областная дума поддержала законопроект о дополнении целей, на которые можно направлять сертификат программы "Свой дом в Арктике". Таким образом, был урегулирован механизм использования сертификатов в качестве первоначального взноса по жилищным кредитам.

https://ria.ru/20240508/logistika-1944673389.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей чибис, кредиты, ипотека