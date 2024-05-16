https://ria.ru/20240516/kosmos-1946403654.html

Россия и Китай призвали не допустить размещения оружия в космосе

Россия и Китай призвали не допустить размещения оружия в космосе - РИА Новости, 16.05.2024

Россия и Китай призвали не допустить размещения оружия в космосе

РФ и Китай подтверждают необходимость скорейшего запуска переговоров о создании договора о предотвращении размещения оружия в космосе. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T13:16

2024-05-16T13:16

2024-05-16T13:16

космос - риа наука

россия

китай

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. РФ и Китай подтверждают необходимость скорейшего запуска переговоров о создании договора о предотвращении размещения оружия в космосе. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "Стороны подтверждают необходимость скорейшего запуска переговоров о создании на основе российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов многостороннего юридически обязывающего инструмента, который предоставлял бы фундаментальные и надежные гарантии предотвращения гонки вооружений в космосе, размещения оружия в космическом пространстве и применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов или с их помощью", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240502/ssha-1943383016.html

россия

китай

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, россия, китай