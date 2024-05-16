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Россия и Китай выступили за дипломатическое урегулирование в Корее - РИА Новости, 16.05.2024
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13:02 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/koreya-1946399225.html
Россия и Китай выступили за дипломатическое урегулирование в Корее
Россия и Китай выступили за дипломатическое урегулирование в Корее - РИА Новости, 16.05.2024
Россия и Китай выступили за дипломатическое урегулирование в Корее
РФ и КНР привержены к урегулированию проблем Корейского полуострова дипломатическим путем, призывают поддержать их инициативы. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T13:02
2024-05-16T13:02
в мире
россия
китай
корейский полуостров
кндр (северная корея)
южная корея
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. РФ и КНР привержены к урегулированию проблем Корейского полуострова дипломатическим путем, призывают поддержать их инициативы. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "Стороны, подтверждая неизменную приверженность урегулированию всех проблем Корейского полуострова исключительно политико-дипломатическими средствами, призывают международное сообщество поддержать конструктивные совместные российско-китайские инициативы", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240330/un-1936859732.html
россия
китай
корейский полуостров
кндр (северная корея)
южная корея
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в мире, россия, китай, корейский полуостров, кндр (северная корея), южная корея
В мире, Россия, Китай, Корейский полуостров, КНДР (Северная Корея), Южная Корея
Россия и Китай выступили за дипломатическое урегулирование в Корее

Россия и Китай призвали КНДР и Южную Корею решить проблемы дипломатией

© AP Photo / Ahn Young-joonНа границе Северной и Южной Кореи
На границе Северной и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© AP Photo / Ahn Young-joon
На границе Северной и Южной Кореи. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. РФ и КНР привержены к урегулированию проблем Корейского полуострова дипломатическим путем, призывают поддержать их инициативы.
Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля.
"Стороны, подтверждая неизменную приверженность урегулированию всех проблем Корейского полуострова исключительно политико-дипломатическими средствами, призывают международное сообщество поддержать конструктивные совместные российско-китайские инициативы", - говорится в заявлении.
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