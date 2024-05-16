https://ria.ru/20240516/koreya-1946399225.html

Россия и Китай выступили за дипломатическое урегулирование в Корее

Россия и Китай выступили за дипломатическое урегулирование в Корее - РИА Новости, 16.05.2024

Россия и Китай выступили за дипломатическое урегулирование в Корее

РФ и КНР привержены к урегулированию проблем Корейского полуострова дипломатическим путем, призывают поддержать их инициативы. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T13:02

2024-05-16T13:02

2024-05-16T13:02

в мире

россия

китай

корейский полуостров

кндр (северная корея)

южная корея

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. РФ и КНР привержены к урегулированию проблем Корейского полуострова дипломатическим путем, призывают поддержать их инициативы. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "Стороны, подтверждая неизменную приверженность урегулированию всех проблем Корейского полуострова исключительно политико-дипломатическими средствами, призывают международное сообщество поддержать конструктивные совместные российско-китайские инициативы", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240330/un-1936859732.html

россия

китай

корейский полуостров

кндр (северная корея)

южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, китай, корейский полуостров, кндр (северная корея), южная корея