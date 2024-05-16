https://ria.ru/20240516/koreya-1946399225.html
Россия и Китай выступили за дипломатическое урегулирование в Корее
Россия и Китай выступили за дипломатическое урегулирование в Корее - РИА Новости, 16.05.2024
Россия и Китай выступили за дипломатическое урегулирование в Корее
РФ и КНР привержены к урегулированию проблем Корейского полуострова дипломатическим путем, призывают поддержать их инициативы. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T13:02
2024-05-16T13:02
2024-05-16T13:02
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. РФ и КНР привержены к урегулированию проблем Корейского полуострова дипломатическим путем, призывают поддержать их инициативы. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "Стороны, подтверждая неизменную приверженность урегулированию всех проблем Корейского полуострова исключительно политико-дипломатическими средствами, призывают международное сообщество поддержать конструктивные совместные российско-китайские инициативы", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240330/un-1936859732.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, китай, корейский полуостров, кндр (северная корея), южная корея
В мире, Россия, Китай, Корейский полуостров, КНДР (Северная Корея), Южная Корея
Россия и Китай выступили за дипломатическое урегулирование в Корее
Россия и Китай призвали КНДР и Южную Корею решить проблемы дипломатией
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. РФ и КНР привержены к урегулированию проблем Корейского полуострова дипломатическим путем, призывают поддержать их инициативы.
Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля.
"Стороны, подтверждая неизменную приверженность урегулированию всех проблем Корейского полуострова исключительно политико-дипломатическими средствами, призывают международное сообщество поддержать конструктивные совместные российско-китайские инициативы", - говорится в заявлении.