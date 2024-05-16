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Россия и Китай призвали прекратить затягивание конфликта на Украине
Россия и Китай призвали прекратить затягивание конфликта на Украине - РИА Новости, 16.05.2024
Россия и Китай призвали прекратить затягивание конфликта на Украине
РФ и Китай отмечают необходимость прекращения шагов, способствующих затягиванию боевых действий и эскалации конфликта на Украине. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T12:26
2024-05-16T12:26
2024-05-16T12:26
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. РФ и Китай отмечают необходимость прекращения шагов, способствующих затягиванию боевых действий и эскалации конфликта на Украине. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "Стороны отмечают необходимость прекращения любых шагов, способствующих затягиванию боевых действий и дальнейшей эскалации конфликта, призывают предотвратить его переход в неконтролируемую фазу, подчеркивают важность диалога как оптимальной формы решения украинского кризиса", - говорится в заявлении.
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в мире, россия, китай, украина
В мире, Россия, Китай, Украина, Специальная военная операция на Украине
Россия и Китай призвали прекратить затягивание конфликта на Украине
Россия и КНР призвали не допустить неконтролируемой фазы в конфликте на Украине
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. РФ и Китай отмечают необходимость прекращения шагов, способствующих затягиванию боевых действий и эскалации конфликта на Украине.
Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля.
"Стороны отмечают необходимость прекращения любых шагов, способствующих затягиванию боевых действий и дальнейшей эскалации конфликта, призывают предотвратить его переход в неконтролируемую фазу, подчеркивают важность диалога как оптимальной формы решения украинского кризиса", - говорится в заявлении.