https://ria.ru/20240516/konflikt-1946359154.html
В Тюменской области проверят больницу, где произошел конфликт с медиками
В Тюменской области проверят больницу, где произошел конфликт с медиками - РИА Новости, 16.05.2024
В Тюменской области проверят больницу, где произошел конфликт с медиками
Прокуратура и департамент здравоохранения Тюменской области организовали проверки в больнице села Нижняя Тавда, где между руководством лечебного учреждения и... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T11:22
2024-05-16T11:22
2024-05-16T11:22
происшествия
здоровье - общество
тюменская область
нижнетавдинский район
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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ТЮМЕНЬ, 16 мая – РИА Новости. Прокуратура и департамент здравоохранения Тюменской области организовали проверки в больнице села Нижняя Тавда, где между руководством лечебного учреждения и коллективом скорой медицинской помощи произошел конфликт. Проверка проводится по информации о нарушении трудовых прав медицинских работников в Нижней Тавде, заявили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. "В средствах массовой информации получила широкое распространение информация о том, что сотрудники отделения скорой неотложной медицинской помощи областной больницы №15 села Нижняя Тавда массово планируют уволиться. Прокуратура Тюменской области информирует, что надзорные мероприятия уже организованы и проводятся", - сказано в сообщении пресс-службы. Прокурору Нижнетавдинского района дано поручение с привлечением специалистов Государственной инспекции по труду Тюменской области, областного департамента здравоохранения и Росздравнадзора по Тюменской области провести проверку, в ходе которой дать принципиальную оценку исполнению требований трудового законодательства, соблюдению прав работников. Ход и результаты проверки поставлены прокурором Тюменской области на личный контроль. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. В департаменте здравоохранения региона сообщили, что также разбираются в причинах конфликта, директор депздрава ситуацию взяла на личный контроль. "Департаментом здравоохранения Тюменской области начата проверка по факту конфликта, возникшего между руководством и коллективом скорой медицинской помощи ГБУЗ ТО "Областная больница №15" (село Нижняя Тавда). Сотрудниками департамента была проведена встреча с коллективом без участия руководства учреждения", - сообщается в Telegram-канале депздрава. В сообщении указано, что все озвученные на встрече спорные моменты являются решаемыми и будут устранены в кратчайшие сроки. Непрерывное оказание скорой и неотложной медицинской помощи в Нижней Тавде и районе будет продолжено.
https://ria.ru/20240215/skoraya-1927486239.html
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происшествия, здоровье - общество, тюменская область, нижнетавдинский район, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Тюменская область, Нижнетавдинский район, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
В Тюменской области проверят больницу, где произошел конфликт с медиками
Под Тюменью проверят больницу из-за конфликта руководства с коллективом "скорой"
ТЮМЕНЬ, 16 мая – РИА Новости. Прокуратура и департамент здравоохранения Тюменской области организовали проверки в больнице села Нижняя Тавда, где между руководством лечебного учреждения и коллективом скорой медицинской помощи произошел конфликт.
Проверка проводится по информации о нарушении трудовых прав медицинских работников в Нижней Тавде, заявили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
"В средствах массовой информации получила широкое распространение информация о том, что сотрудники отделения скорой неотложной медицинской помощи областной больницы №15 села Нижняя Тавда массово планируют уволиться. Прокуратура Тюменской области информирует, что надзорные мероприятия уже организованы и проводятся", - сказано в сообщении пресс-службы.
Прокурору Нижнетавдинского района дано поручение с привлечением специалистов Государственной инспекции по труду Тюменской области, областного департамента здравоохранения и Росздравнадзора по Тюменской области провести проверку, в ходе которой дать принципиальную оценку исполнению требований трудового законодательства, соблюдению прав работников. Ход и результаты проверки поставлены прокурором Тюменской области на личный контроль. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
В департаменте здравоохранения региона сообщили, что также разбираются в причинах конфликта, директор депздрава ситуацию взяла на личный контроль. "Департаментом здравоохранения Тюменской области начата проверка по факту конфликта, возникшего между руководством и коллективом скорой медицинской помощи ГБУЗ ТО "Областная больница №15" (село Нижняя Тавда). Сотрудниками департамента была проведена встреча с коллективом без участия руководства учреждения", - сообщается в Telegram-канале депздрава.
В сообщении указано, что все озвученные на встрече спорные моменты являются решаемыми и будут устранены в кратчайшие сроки. Непрерывное оказание скорой и неотложной медицинской помощи в Нижней Тавде и районе будет продолжено.