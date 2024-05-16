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Эксперты обсудят разработку и управление цифровыми продуктами на Aha!`24
Эксперты обсудят разработку и управление цифровыми продуктами на Aha!`24 - РИА Новости, 16.05.2024
Эксперты обсудят разработку и управление цифровыми продуктами на Aha!`24
В Москве 6 июня 2024 года состоится техническая конференция по аналитике и управлению разработкой цифровых продуктов – Aha!`24. На конференции [тут убрали около РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T15:31
2024-05-16T15:31
2024-05-16T15:31
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МОСКВА, 16 мая — пресс-служба ООО "Матемаркетинг". В Москве 6 июня 2024 года состоится техническая конференция по аналитике и управлению разработкой цифровых продуктов – Aha!`24. На конференции [тут убрали около одной тысячи] эксперты из сфер банкинга, e-commerce, foodtech и digital-сервисов обсудят актуальные вопросы успешного запуска и управления цифровыми продуктами (product science), продуктовой аналитики и marketplace efficiency. Ключевые темы конференции: проверка продуктовых гипотез, теория и практика проведения A/B-экспериментов, интеграция LLM и ML/AI-технологий в цифровой сервис, оцифровка пользовательского опыта, управление доставкой, продуктовая стратегия на разных стадиях развития продукта, управление командами аналитиков и product-менеджеров и другие актуальные темы. Кроме этого, в рамках конференции Aha!’24 состоится выставка, в которой примут участие крупные интернет-компании и сервисы для повышения эффективности. Среди партнеров конференции Ozon Банк, HeadHunter, Samokat.Tech, CберМаркет, Сравни.ру, Яндекс, UX Rocket и другие.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 16 мая — пресс-служба ООО "Матемаркетинг". В Москве 6 июня 2024 года состоится техническая конференция по аналитике и управлению разработкой цифровых продуктов – Aha!`24. На конференции [тут убрали около одной тысячи] эксперты из сфер банкинга, e-commerce, foodtech и digital-сервисов обсудят актуальные вопросы успешного запуска и управления цифровыми продуктами (product science), продуктовой аналитики и marketplace efficiency.
Ключевые темы конференции: проверка продуктовых гипотез, теория и практика проведения A/B-экспериментов, интеграция LLM и ML/AI-технологий в цифровой сервис, оцифровка пользовательского опыта, управление доставкой, продуктовая стратегия на разных стадиях развития продукта, управление командами аналитиков и product-менеджеров и другие актуальные темы.
Кроме этого, в рамках конференции Aha!’24 состоится выставка, в которой примут участие крупные интернет-компании и сервисы для повышения эффективности. Среди партнеров конференции Ozon Банк, HeadHunter, Samokat.Tech, CберМаркет, Сравни.ру, Яндекс, UX Rocket и другие.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.