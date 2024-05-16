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Начались съемки комедии "Притворись моим мужем" с Прилучным и Пожарской - РИА Новости, 16.05.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:04 16.05.2024 (обновлено: 16:06 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/komediya-1946462340.html
Начались съемки комедии "Притворись моим мужем" с Прилучным и Пожарской
Начались съемки комедии "Притворись моим мужем" с Прилучным и Пожарской - РИА Новости, 16.05.2024
Начались съемки комедии "Притворись моим мужем" с Прилучным и Пожарской
Начались съемки комедии "Притворись моим мужем" с Павлом Прилучным и Дианой Пожарской в главных ролях, сообщили в пресс-службе онлайн-платформы "Иви". РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T16:04
2024-05-16T16:06
культура
павел прилучный
сарик андреасян
кино и сериалы
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Начались съемки комедии "Притворись моим мужем" с Павлом Прилучным и Дианой Пожарской в главных ролях, сообщили в пресс-службе онлайн-платформы "Иви". "Началось производство нового проекта "Кинокомпании братьев Андреасян" — комедии "Притворись моим мужем". Главными действующими лицами проекта стали Диана Пожарская, Дмитрий Власкин и Павел Прилучный. На съемках нового фильма создатели и актеры воплотят в жизнь очень забавную и анекдотичную историю, которая может претендовать на вполне реальную жизненную ситуацию, где карьеристка, подстраиваясь под традиционные ценности своих зарубежных партнеров, вводит их в заблуждение с помощью своей смекалки", - говорится в сообщении. Режиссером проекта выступит Дмитрий Власкин, продюсером – Сарик Андреасян. Премьера картины состоится 6 февраля 2025 года. "У меня есть несколько козырей в рукаве, чтобы удивить зрителя нестандартным видением некоторых актеров в роли неожиданных для них персонажей", - рассказал режиссер.
https://ria.ru/20240509/kino-1944988330.html
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павел прилучный, сарик андреасян, кино и сериалы
Культура, Павел Прилучный, Сарик Андреасян, Кино и сериалы
Начались съемки комедии "Притворись моим мужем" с Прилучным и Пожарской

Режиссер Власкин снимет комедию "Притворись моим мужем" с Прилучным и Пожарской

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПавел Прилучный
Павел Прилучный - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Павел Прилучный. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Начались съемки комедии "Притворись моим мужем" с Павлом Прилучным и Дианой Пожарской в главных ролях, сообщили в пресс-службе онлайн-платформы "Иви".
"Началось производство нового проекта "Кинокомпании братьев Андреасян" — комедии "Притворись моим мужем". Главными действующими лицами проекта стали Диана Пожарская, Дмитрий Власкин и Павел Прилучный. На съемках нового фильма создатели и актеры воплотят в жизнь очень забавную и анекдотичную историю, которая может претендовать на вполне реальную жизненную ситуацию, где карьеристка, подстраиваясь под традиционные ценности своих зарубежных партнеров, вводит их в заблуждение с помощью своей смекалки", - говорится в сообщении.
Режиссером проекта выступит Дмитрий Власкин, продюсером – Сарик Андреасян. Премьера картины состоится 6 февраля 2025 года.
"У меня есть несколько козырей в рукаве, чтобы удивить зрителя нестандартным видением некоторых актеров в роли неожиданных для них персонажей", - рассказал режиссер.
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КультураПавел ПрилучныйСарик АндреасянКино и сериалы
 
 
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