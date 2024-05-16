https://ria.ru/20240516/komediya-1946462340.html

Начались съемки комедии "Притворись моим мужем" с Прилучным и Пожарской

Начались съемки комедии "Притворись моим мужем" с Прилучным и Пожарской - РИА Новости, 16.05.2024

Начались съемки комедии "Притворись моим мужем" с Прилучным и Пожарской

Начались съемки комедии "Притворись моим мужем" с Павлом Прилучным и Дианой Пожарской в главных ролях, сообщили в пресс-службе онлайн-платформы "Иви". РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T16:04

2024-05-16T16:04

2024-05-16T16:06

культура

павел прилучный

сарик андреасян

кино и сериалы

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Начались съемки комедии "Притворись моим мужем" с Павлом Прилучным и Дианой Пожарской в главных ролях, сообщили в пресс-службе онлайн-платформы "Иви". "Началось производство нового проекта "Кинокомпании братьев Андреасян" — комедии "Притворись моим мужем". Главными действующими лицами проекта стали Диана Пожарская, Дмитрий Власкин и Павел Прилучный. На съемках нового фильма создатели и актеры воплотят в жизнь очень забавную и анекдотичную историю, которая может претендовать на вполне реальную жизненную ситуацию, где карьеристка, подстраиваясь под традиционные ценности своих зарубежных партнеров, вводит их в заблуждение с помощью своей смекалки", - говорится в сообщении. Режиссером проекта выступит Дмитрий Власкин, продюсером – Сарик Андреасян. Премьера картины состоится 6 февраля 2025 года. "У меня есть несколько козырей в рукаве, чтобы удивить зрителя нестандартным видением некоторых актеров в роли неожиданных для них персонажей", - рассказал режиссер.

https://ria.ru/20240509/kino-1944988330.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

павел прилучный, сарик андреасян, кино и сериалы