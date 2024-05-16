https://ria.ru/20240516/knr-1946403022.html
Россия и Китай намерены укреплять потенциал ЮНЕСКО
Россия и Китай намерены укреплять потенциал ЮНЕСКО - РИА Новости, 16.05.2024
Россия и Китай намерены укреплять потенциал ЮНЕСКО
Россия и Китай считают необходимым и далее укреплять потенциал ЮНЕСКО в качестве универсального межправительственного гуманитарного форума. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T13:14
2024-05-16T13:14
2024-05-16T13:14
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия и Китай считают необходимым и далее укреплять потенциал ЮНЕСКО в качестве универсального межправительственного гуманитарного форума. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "Стороны считают необходимым и далее укреплять потенциал ЮНЕСКО в качестве универсального межправительственного гуманитарного форума", - сказано в заявлении.
https://ria.ru/20240424/yunesko-1941937137.html
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в мире, россия, китай, юнеско
В мире, Россия, Китай, ЮНЕСКО
Россия и Китай намерены укреплять потенциал ЮНЕСКО
РФ и КНР: необходимо укрепление ЮНЕСКО как универсального гуманитарного форума
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия и Китай считают необходимым и далее укреплять потенциал ЮНЕСКО в качестве универсального межправительственного гуманитарного форума.
Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля.
"Стороны считают необходимым и далее укреплять потенциал ЮНЕСКО в качестве универсального межправительственного гуманитарного форума", - сказано в заявлении.