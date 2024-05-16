https://ria.ru/20240516/kitay-1946499731.html

Эксперт оценил итоги встречи Путина и Си Цзиньпина

Эксперт оценил итоги встречи Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 16.05.2024

Эксперт оценил итоги встречи Путина и Си Цзиньпина

Российско-китайский саммит демонстрирует, что помимо эффективного двустороннего сотрудничества Москва и Пекин пытаются заложить основы более справедливого... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T18:02

2024-05-16T18:02

2024-05-16T18:02

в мире

китай

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пекин

си цзиньпин

ли цян

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БЕЙРУТ, 16 мая - РИА Новости. Российско-китайский саммит демонстрирует, что помимо эффективного двустороннего сотрудничества Москва и Пекин пытаются заложить основы более справедливого миропорядка, который противостоял бы гегемонии западных сил на международной арене, заявил РИА Новости ливанский эксперт по международным отношениям Мухаммед Сейфуддин. Президент РФ находится в Китае с двухдневным госвизитом, это его первая зарубежная поездка после переизбрания и официального вступления в должность. В четверг он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также отдельно встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. "Российско-китайская встреча подтверждает, что цели двух стран выходят за рамки двустороннего сотрудничества. Они стремятся создать концепцию нового более справедливого миропорядка, который противостоял бы гегемонии западных сил на международной арене", - считает проживающий во Франции ливанский эксперт. "Детали заявлений по итогам переговоров свидетельствуют о практически полном сотрудничестве по всем направлениям, в особенности с учетом увеличения доли операций в национальных валютах. Это представляет прямую угрозу для доллара и его гегемонии на мировых валютных рынках и является прочной основой для борьбы с американским влиянием в мире, укрепляя возможности двух стран избежать зависимости от западных валют", - прокомментировал эксперт ход визита. Ранее в четверг президент РФ по итогам переговоров с председателем Китая Си Цзиньпином заявил о планах укрепления двусторонних контактов по линии банковских учреждений и задействования платежных систем для обслуживания экономических операторов. Сотрудничество между Москвой и Пекином Сейфуддин оценил как "очень плодотворное, поскольку оно основано на эффективной интеграции: Китаю нужны российские источники энергии и природные богатства, Россия нуждается в китайской промышленности, производящей высокоточное оборудование, и в китайских технологиях". Кроме этого, по словам эксперта, РФ рассчитывает на "эффективную поддержку со стороны Китая в Сирии и Ливии, чтобы эти страны дистанцировались от влияния западных сил". "Китайская инициатива по разрешению кризиса вокруг Украины укрепляет необходимость сотрудничества во всех сферах, в особенности политической, с учетом попыток западных стран оказывать давление на Пекин, помешать ему играть активную роль и пресечь его взаимодействие с Россией и Ираном", - добавил он.

https://ria.ru/20240201/strakh-1924665465.html

https://radiosputnik.ru/20231120/putin-1910519247.html

https://ria.ru/20240508/kitay-1944569508.html

https://ria.ru/20231219/torgovlya-1916771023.html

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в мире, китай, россия, пекин, си цзиньпин, ли цян