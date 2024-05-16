https://ria.ru/20240516/kitay-1946466376.html

Азиатские СМИ подчеркнули важность переговоров Путина и Си Цзиньпина

Азиатские СМИ подчеркнули важность переговоров Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 16.05.2024

Азиатские СМИ подчеркнули важность переговоров Путина и Си Цзиньпина

СМИ крупнейших стран Азии, освещая визит президента РФ Владимира Путина в Китай, подчеркивают стратегическую значимость переговоров российского лидера с... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T16:19

2024-05-16T16:19

2024-05-16T16:19

в мире

китай

россия

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. СМИ крупнейших стран Азии, освещая визит президента РФ Владимира Путина в Китай, подчеркивают стратегическую значимость переговоров российского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином в свете стремления двух стран создать альтернативу Западу. Китай Переговорам Путина и Си Цзиньпина китайские СМИ уделяют первые полосы. "Китайско-Российские отношения в новой эре способствуют укреплению мира во всем мире" - с таким заголовком вышла статься в газете China Daily. Как отмечает издание, "стратегическая важность визита Путина беспрецедентна. Она знаменует начало нового этапа в развитии китайско-российских отношений и их усилий по поддержанию мира и развития во всём мире". "Китай убежден, что самое важное сейчас – убедить Россию и Украину заключить перемирие и начать мирные переговоры, поскольку лишь переговорами можно разрешить украинский кризис. Именно поэтому Китай выступает за проведение международной мирной конференции, принять участие в которой для поиска решения конфликта путем переговоров согласились бы и Россия, и Украина. Международная конференция по украинскому кризису должна состояться в Швейцарии в июне. Однако Запад упорно пытается исключить участие в ней России. Китай выступает за проведение международной конференции с участием как России, так и Украины", - пишет China Daily. Издание напоминает, что Китай "выступает против односторонних санкций в отношении любой страны без резолюции СБ ООН. Поэтому ради укрепления глобального управления все страны должны отказаться от "юрисдикции длинной руки" и злоупотребления своим экономическим и военным влиянием с целью наложения односторонних санкций на другие страны". Газета "Хуаньцю шибао" указывает на важность экономических связей России и Китая. "С тех пор, как Китай и Россия решили развивать отношения всестороннего стратегического партнерства в новую эпоху, двусторонний товарооборот вырос с 110 миллиардов долларов в 2019 году до 240 миллиардов долларов в 2024 году. Поставленная главами государств задача была выполнена досрочно. Благодаря бурно развивающейся торговле, в жизнь россиян вошли китайские автомобили на новых источниках энергии и мобильные телефоны, отличающиеся выгодным соотношением цены и качества, а признание китайских товаров в России непрерывно растет. В то же время тысячи китайских домохозяйств получили российский газ, что сделало жизнь китайцев более комфортной", - говорится в материале "Хуаньцю шибао". Япония Путин посетил с визитом Китай, после саммита в ходе которого "лидеры подписали совместное заявление об углублении комплексного стратегического партнерства в новой эпохе, - передает телеканал NHK. - В ходе первого после избрания на пятый срок визита президента Путина лидеры подтвердили единство". Агентство "Никкей" отмечает важность последствий диалога лидеров России и Китая не только для мировой политической, но и экономической ситуации. "Для Китая, который США и Европа критикуют за "перепроизводство", Россия является важным экспортером. Америка и ЕС критикуют Китай за создание препятствий конкуренции, так как за счет субсидий китайского правительства китайские дешевые электромобили и солнечные панели заполонили их собственные рынки", - пишет "Никкей". "США и Европа рассматривают Китай, экономически поддерживающий Россию... как проблему. В особенности, озабоченность вызывают поставки полупроводников и оборудования, которое может использоваться в военных целях. Высказывание Си Цзиньпина, предположительно, указывает на то, что будет сохранено направление по продолжению экспорта в Россию электроники и автомобилей, в отношении которых Россия зависит от Китая", - отмечает агентство. "Лидеры двух стран стремятся к освобождению от системы, где доминирует одна страна США, и согласились с важностью реализации "многополярности". Они договорились задействовать структуры, куда входят сильные развивающиеся страны, включая Китай и Россию, БРИКС, и ШОС, чтобы объединить Глобальный юг, как называют страны, входящие в БРИКС, и развивающиеся страны", - пишет "Никкей". Южная корея Южнокорейские СМИ акцентировали внимание на заявления лидеров двух стран по обсуждению политического решения украинского конфликта и формирования новой архитектуры безопасности в Азии, продвижению многополярности и реформированию многосторонних институтов. СМИ также выделили заявления о несогласии России и Китая с провокационными действиями США и их союзников против КНДР, а также укреплении сотрудничества Пекина и Москвы в военной сфере. Информационное агентство Рёнхап отмечает, что нынешний визит носит особый характер в свете стратегии двух стран по созданию альтернативы разлагающемуся и угасающему Западу". Так, Китай еще в октябре 2022 года на двадцатом съезде КПК внес изменения в устав партии, сделав стратегической целью китайских коммунистов построение "модернизированной социалистической державы". Данная концепция предполагает преобразование социализма к 2035 году и строительство на его основе мощной соцдержавы к середине века. Таким образом, Китай, как указывает Рёнхап, уже обозначил "готовность бросить вызов доминированию" Запада, предложив в качестве альтернативы западной модели модернизации собственную версию социалистической модернизации с китайской спецификой. Если крушение СССР на Западе зачастую воспринималось как "поражение социализма", то Пекин намерен доказать, что при условии определенных преобразований его модель государственного капитализма может одержать верх в борьбе с США за технологическое лидерство. И в этом смысле "стратегическая ценность России", обладающей "огромным влиянием во всей Евразии", для КНР резко возросла. А для России, ведущей СВО на Украине, наличие такого крепкого союзника, как Китай, является "залогом успешного противодействия санкционному давлению США". Лидеры обеих стран сходятся во мнении, что мир находится на пороге больших перемен, в которых "важно брать на себя лидерство", и уверены, что демократия, будучи универсальной ценностью для всего человечества, не предполагает, что ее западные стандарты являются единственно верными. Поэтому нынешний визит, по-видимому, призван подчеркнуть готовность России и Китая продвигать собственные "стратегии развития" на фоне общего упадка Запада. Индия Индийское издание Times of India отмечает, что визит российского президента — это первая поездка Путина за границу после его переизбрания в марте, его вторая поездка в Китай чуть более чем за шесть месяцев и девятнадцатая с тех пор, как он стал президентом России. "Решение Путина выбрать Китай для своего первого зарубежного визита после вступления в должность на новый шестилетний срок, продлевающее его руководство как минимум до 2030 года, подчеркивает то значение, которое он придает своим связям с Си Цзиньпином и своим глобальным стратегическим приоритетам", - отмечает издание. Аналитики полагают, что нынешний визит – "не просто обычное дипломатическое мероприятие, а стратегическая демонстрация неповиновения давлению Запада". "Частота и глубина военного сотрудничества, такие как совместные военно-морские учения вблизи стратегических районов мира, свидетельствуют о растущем духе военного товарищества. Однако эти маневры больше говорят о глубине их партнерства, чем о реальных военных союзах. Совместное военно-морское патрулирование вблизи американских вод и участие России в военных учениях под руководством Китая - важные события, на которые Запад смотрит с растущей озабоченностью. Более того, экономическая взаимозависимость, подчеркнутая ролью Китая как важнейшего поставщика для оборонного сектора России, демонстрирует глубину их двусторонних связей, которые становятся все более значимыми на мировой арене", - отмечает Times of India. Газета Deccan Herald, освещая переговоры Путина и Си Цзиньпина, выделило заявление двух лидеров о том, что "связи между двумя странами стали стабилизирующим фактором для мира и прекрасным примером для других стран". Специализирующееся на экономических новостях издание Economic Times отметило заявление руководителя Китая, который "надеется, что Европа скоро вернется к миру и стабильности, и что Китай сыграет конструктивную роль".

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https://ria.ru/20240516/kitay-1946403364.html

https://ria.ru/20240516/briks-1946426471.html

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в мире, китай, россия, владимир путин, си цзиньпин