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Россия и Китай расширят масштаб совместных учений - РИА Новости, 16.05.2024
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14:42 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/kitay-1946430141.html
Россия и Китай расширят масштаб совместных учений
Россия и Китай расширят масштаб совместных учений - РИА Новости, 16.05.2024
Россия и Китай расширят масштаб совместных учений
Россия и Китай будут углублять взаимодействие в военной области, расширять масштабы совместных учений и боевой подготовки. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T14:42
2024-05-16T14:42
россия
китай
в мире
вооруженные силы рф
народно-освободительная армия китая
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия и Китай будут углублять взаимодействие в военной области, расширять масштабы совместных учений и боевой подготовки. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "Москва и Пекин будут и далее углублять доверие и взаимодействие в военной области, расширять масштабы совместных учений и боевой подготовки, на регулярной основе проводить совместные морские и воздушные патрулирования, наращивать координацию и сотрудничество на двусторонней основе и в рамках многосторонних форматов, постоянно повышать потенциал и уровень совместного реагирования на вызовы и угрозы", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240515/putin-1946087707.html
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россия, китай, в мире, вооруженные силы рф, народно-освободительная армия китая
Россия, Китай, В мире, Вооруженные силы РФ, Народно-освободительная армия Китая
Россия и Китай расширят масштаб совместных учений

Россия и Китай договорились углублять взаимодействие в военной области

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПарад российской и китайской военной техники в ходе совместных учений
Парад российской и китайской военной техники в ходе совместных учений - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Парад российской и китайской военной техники в ходе совместных учений. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия и Китай будут углублять взаимодействие в военной области, расширять масштабы совместных учений и боевой подготовки.
Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля.
"Москва и Пекин будут и далее углублять доверие и взаимодействие в военной области, расширять масштабы совместных учений и боевой подготовки, на регулярной основе проводить совместные морские и воздушные патрулирования, наращивать координацию и сотрудничество на двусторонней основе и в рамках многосторонних форматов, постоянно повышать потенциал и уровень совместного реагирования на вызовы и угрозы", - говорится в заявлении.
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