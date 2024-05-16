https://ria.ru/20240516/kitay-1946430141.html

Россия и Китай расширят масштаб совместных учений

Россия и Китай расширят масштаб совместных учений - РИА Новости, 16.05.2024

Россия и Китай расширят масштаб совместных учений

Россия и Китай будут углублять взаимодействие в военной области, расширять масштабы совместных учений и боевой подготовки. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T14:42

2024-05-16T14:42

2024-05-16T14:42

россия

китай

в мире

вооруженные силы рф

народно-освободительная армия китая

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия и Китай будут углублять взаимодействие в военной области, расширять масштабы совместных учений и боевой подготовки. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "Москва и Пекин будут и далее углублять доверие и взаимодействие в военной области, расширять масштабы совместных учений и боевой подготовки, на регулярной основе проводить совместные морские и воздушные патрулирования, наращивать координацию и сотрудничество на двусторонней основе и в рамках многосторонних форматов, постоянно повышать потенциал и уровень совместного реагирования на вызовы и угрозы", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240515/putin-1946087707.html

россия

китай

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, китай, в мире, вооруженные силы рф, народно-освободительная армия китая