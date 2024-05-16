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Отношения России и КНР демонстрируют прочность, заявили Путин и Си Цзиньпин - РИА Новости, 16.05.2024
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14:28 16.05.2024 (обновлено: 14:32 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/kitay-1946425796.html
Отношения России и КНР демонстрируют прочность, заявили Путин и Си Цзиньпин
Отношения России и КНР демонстрируют прочность, заявили Путин и Си Цзиньпин - РИА Новости, 16.05.2024
Отношения России и КНР демонстрируют прочность, заявили Путин и Си Цзиньпин
Отношения РФ и Китая достойно проходят испытания стремительными переменами в мире, демонстрируя прочность и стабильность, заявили лидеры двух государств. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T14:28
2024-05-16T14:32
в мире
россия
китай
си цзиньпин
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Отношения РФ и Китая достойно проходят испытания стремительными переменами в мире, демонстрируя прочность и стабильность, заявили лидеры двух государств. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "В условиях международной турбулентности российско-китайские отношения достойно проходят испытания стремительными переменами в мире, демонстрируя прочность и стабильность", - сказано в заявлении.
https://ria.ru/20240515/kitay-1945724956.html
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в мире, россия, китай, си цзиньпин
В мире, Россия, Китай, Си Цзиньпин
Отношения России и КНР демонстрируют прочность, заявили Путин и Си Цзиньпин

Путин и Си Цзиньпин: отношения РФ и КНР достойно проходят испытания переменами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь на церемонии подписания совместных документов в Доме народных собраний в Пекине
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь на церемонии подписания совместных документов в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь на церемонии подписания совместных документов в Доме народных собраний в Пекине. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Отношения РФ и Китая достойно проходят испытания стремительными переменами в мире, демонстрируя прочность и стабильность, заявили лидеры двух государств.
Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля.
"В условиях международной турбулентности российско-китайские отношения достойно проходят испытания стремительными переменами в мире, демонстрируя прочность и стабильность", - сказано в заявлении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
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