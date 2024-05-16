https://ria.ru/20240516/kitay-1946422666.html
Китай и Россия готовы продвигать упрощение торговых процедур
Китай и Россия готовы продвигать упрощение торговых процедур - РИА Новости, 16.05.2024
Китай и Россия готовы продвигать упрощение торговых процедур
Китай готов вместе с РФ продвигать упрощение торговых процедур, углублять сотрудничество в экономике и энергетике, заявил в четверг премьер Госсовета КНР Ли Цян РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T14:20
2024-05-16T14:20
2024-05-16T14:37
экономика
китай
россия
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владимир путин
си цзиньпин
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ПЕКИН, 16 мая – РИА Новости. Китай готов вместе с РФ продвигать упрощение торговых процедур, углублять сотрудничество в экономике и энергетике, заявил в четверг премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.Президент находится в Китае с двухдневным госвизитом. В четверг он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также отдельно встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном."Китай готов вместе с РФ продолжать повышать уровень либерализации и упрощения торговых процедур, а также углублять торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество", - заявил Ли Цян на встрече.Он отметил, что стороны должны воспользоваться перекрестными Годами культуры Китая и России как возможностью для дальнейшего развития сотрудничества в области культуры и туризма, спорта, молодежи, медицины и здравоохранения, а также для постоянного укрепления взаимопонимания и дружбы между народами двух стран.
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экономика, китай, россия, ли цян, владимир путин, си цзиньпин
Экономика, Китай, Россия, Ли Цян, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Китай и Россия готовы продвигать упрощение торговых процедур
Китай и Россия готовы углублять сотрудничество в экономике и энергетике
ПЕКИН, 16 мая – РИА Новости. Китай готов вместе с РФ продвигать упрощение торговых процедур, углублять сотрудничество в экономике и энергетике, заявил в четверг премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент находится в Китае с двухдневным госвизитом. В четверг он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином
, а также отдельно встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
"Китай готов вместе с РФ продолжать повышать уровень либерализации и упрощения торговых процедур, а также углублять торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество", - заявил Ли Цян на встрече.
Он отметил, что стороны должны воспользоваться перекрестными Годами культуры Китая и России как возможностью для дальнейшего развития сотрудничества в области культуры и туризма, спорта, молодежи, медицины и здравоохранения, а также для постоянного укрепления взаимопонимания и дружбы между народами двух стран.