https://ria.ru/20240516/kitay-1946404747.html
Россия и Китай выступают против войны в космосе
Россия и Китай выступают против войны в космосе - РИА Новости, 16.05.2024
Россия и Китай выступают против войны в космосе
Россия и Китай выступают против попыток отдельных стран использовать космическое пространство в целях вооружённой конфронтации. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T13:19
2024-05-16T13:19
2024-05-16T13:19
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия и Китай выступают против попыток отдельных стран использовать космическое пространство в целях вооружённой конфронтации. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "Стороны выступают против попыток отдельных стран использовать космическое пространство в целях вооружённой конфронтации и будут противодействовать политике в области безопасности и активности, направленным на достижение военного превосходства и его официального закрепления и использования в качестве "пространства боевых действий", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240516/kosmos-1946403654.html
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космос - риа наука, россия, китай, в мире
Космос - РИА Наука, Россия, Китай, В мире
Россия и Китай выступают против войны в космосе
Россия и КНР выступили против использования космоса для вооруженной конфронтации
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия и Китай выступают против попыток отдельных стран использовать космическое пространство в целях вооружённой конфронтации.
Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля.
"Стороны выступают против попыток отдельных стран использовать космическое пространство в целях вооружённой конфронтации и будут противодействовать политике в области безопасности и активности, направленным на достижение военного превосходства и его официального закрепления и использования в качестве "пространства боевых действий", - говорится в заявлении.