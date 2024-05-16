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Россия и Китай выступили против попыток США изменить баланс сил в Азии - РИА Новости, 16.05.2024
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13:13 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/kitay-1946402295.html
Россия и Китай выступили против попыток США изменить баланс сил в Азии
Россия и Китай выступили против попыток США изменить баланс сил в Азии - РИА Новости, 16.05.2024
Россия и Китай выступили против попыток США изменить баланс сил в Азии
Россия и Китай выступают против гегемонистских попыток США изменить баланс сил в Северо-Восточной Азии за счет наращивания военной мощи. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T13:13
2024-05-16T13:13
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия и Китай выступают против гегемонистских попыток США изменить баланс сил в Северо-Восточной Азии за счет наращивания военной мощи. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "Стороны выступают против гегемонистских попыток США изменить баланс сил в Северо-Восточной Азии за счет наращивания военной мощи и создания военных блоков и коалиций", - говорится в заявлении.
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россия, китай, сша, в мире
Россия, Китай, США, В мире
Россия и Китай выступили против попыток США изменить баланс сил в Азии

Россия и Китай выступили против наращивания США военной мощи в Азии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь на церемонии подписания совместных документов в Доме народных собраний в Пекине
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь на церемонии подписания совместных документов в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь на церемонии подписания совместных документов в Доме народных собраний в Пекине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия и Китай выступают против гегемонистских попыток США изменить баланс сил в Северо-Восточной Азии за счет наращивания военной мощи.
Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля.
"Стороны выступают против гегемонистских попыток США изменить баланс сил в Северо-Восточной Азии за счет наращивания военной мощи и создания военных блоков и коалиций", - говорится в заявлении.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь на церемонии подписания совместных документов в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
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