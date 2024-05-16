https://ria.ru/20240516/kitay-1946402295.html
Россия и Китай выступили против попыток США изменить баланс сил в Азии
Россия и Китай выступили против попыток США изменить баланс сил в Азии - РИА Новости, 16.05.2024
Россия и Китай выступили против попыток США изменить баланс сил в Азии
Россия и Китай выступают против гегемонистских попыток США изменить баланс сил в Северо-Восточной Азии за счет наращивания военной мощи. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T13:13
2024-05-16T13:13
2024-05-16T13:13
россия
китай
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946377356_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_1bc91b77a2928a4ff4f4523c69afa0a0.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия и Китай выступают против гегемонистских попыток США изменить баланс сил в Северо-Восточной Азии за счет наращивания военной мощи. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "Стороны выступают против гегемонистских попыток США изменить баланс сил в Северо-Восточной Азии за счет наращивания военной мощи и создания военных блоков и коалиций", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240516/putin-1946391692.html
россия
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946377356_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_dfbb7a8ca0f9802c71664928231a7889.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, сша, в мире
Россия, Китай, США, В мире
Россия и Китай выступили против попыток США изменить баланс сил в Азии
Россия и Китай выступили против наращивания США военной мощи в Азии
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия и Китай выступают против гегемонистских попыток США изменить баланс сил в Северо-Восточной Азии за счет наращивания военной мощи.
Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля.
"Стороны выступают против гегемонистских попыток США изменить баланс сил в Северо-Восточной Азии за счет наращивания военной мощи и создания военных блоков и коалиций", - говорится в заявлении.