https://ria.ru/20240516/kitay-1946395148.html

Россия и Китай намерены консолидировать усилия по многополярному миру

Россия и Китай намерены консолидировать усилия по многополярному миру - РИА Новости, 16.05.2024

Россия и Китай намерены консолидировать усилия по многополярному миру

Россия и Китай намерены консолидировать усилия в построении справедливого многополярного мира. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T12:51

2024-05-16T12:51

2024-05-16T12:51

в мире

россия

китай

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия и Китай намерены консолидировать усилия в построении справедливого многополярного мира. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "Как независимые центры формирующегося многополярного мира Россия и Китай будут в полной мере использовать потенциал двусторонних отношений в целях равноправного и упорядоченного продвижения этого процесса и демократизации международных отношений, консолидировать усилия на построении справедливого и рационального многополярного мироустройства", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240508/mnogopolyarnost-1944625049.html

россия

китай

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в мире, россия, китай