https://ria.ru/20240516/kitay-1946392871.html
Россия и Китай признают ведущую роль ООН для информационной безопасности
Россия и Китай признают ведущую роль ООН для информационной безопасности - РИА Новости, 16.05.2024
Россия и Китай признают ведущую роль ООН для информационной безопасности
Россия и Китай признают ведущую роль ООН в разработке универсальных правил в области международной информационной безопасности. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T12:44
2024-05-16T12:44
2024-05-16T13:21
россия
китай
оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946324840_0:0:3114:1753_1920x0_80_0_0_032d0f7090c3b9814cc645497e48c3f0.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия и Китай признают ведущую роль ООН в разработке универсальных правил в области международной информационной безопасности.Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля."Стороны признают ведущую роль ООН в разработке универсальных правил в области международной информационной безопасности", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240516/knr-1946396503.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946324840_383:0:3114:2048_1920x0_80_0_0_609add9447aa7b1e3dff58e18600fc9b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, оон, в мире
Россия, Китай, ООН, В мире
Россия и Китай признают ведущую роль ООН для информационной безопасности
Россия и Китай признают роль ООН в разработке правил информационной безопасности