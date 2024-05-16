https://ria.ru/20240516/kitay-1946387516.html
Отношения России и Китая строятся на основе добрососедства, заявил Путин
Отношения России и Китая строятся на основе добрососедства, заявил Путин - РИА Новости, 16.05.2024
Отношения России и Китая строятся на основе добрососедства, заявил Путин
Стратегический курс развития отношений России и Китая отвечает интересам народов двух стран, эти отношения строятся на основе добрососедства, равноправия и... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T12:35
2024-05-16T12:35
2024-05-16T12:35
россия
китай
владимир путин
политика
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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Стратегический курс развития отношений России и Китая отвечает интересам народов двух стран, эти отношения строятся на основе добрососедства, равноправия и поддержки, заявил президент России Владимир Путин. В ходе визита в Китай он провел отдельную встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Президент упомянул, что в этом году отмечается 75-летие установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. "За семь с половиной десятилетий российско-китайские отношения динамично развивались и вышли на беспрецедентно высокий уровень. Они выстраиваются на прочной основе добрососедства, равноправия, взаимного уважения и поддержки. Именно такой стратегический курс отвечает коренным интересам народов России и Китая", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20240515/kitay-1945724956.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, владимир путин, политика
Россия, Китай, Владимир Путин, Политика
Отношения России и Китая строятся на основе добрососедства, заявил Путин
Путин: курс развития отношений России и Китая отвечает интересам народов стран