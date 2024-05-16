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Отношения России и Китая строятся на основе добрососедства, заявил Путин - РИА Новости, 16.05.2024
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12:35 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/kitay-1946387516.html
Отношения России и Китая строятся на основе добрососедства, заявил Путин
Отношения России и Китая строятся на основе добрососедства, заявил Путин - РИА Новости, 16.05.2024
Отношения России и Китая строятся на основе добрососедства, заявил Путин
Стратегический курс развития отношений России и Китая отвечает интересам народов двух стран, эти отношения строятся на основе добрососедства, равноправия и... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T12:35
2024-05-16T12:35
россия
китай
владимир путин
политика
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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Стратегический курс развития отношений России и Китая отвечает интересам народов двух стран, эти отношения строятся на основе добрососедства, равноправия и поддержки, заявил президент России Владимир Путин. В ходе визита в Китай он провел отдельную встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Президент упомянул, что в этом году отмечается 75-летие установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. "За семь с половиной десятилетий российско-китайские отношения динамично развивались и вышли на беспрецедентно высокий уровень. Они выстраиваются на прочной основе добрососедства, равноправия, взаимного уважения и поддержки. Именно такой стратегический курс отвечает коренным интересам народов России и Китая", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20240515/kitay-1945724956.html
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россия, китай, владимир путин, политика
Россия, Китай, Владимир Путин, Политика
Отношения России и Китая строятся на основе добрососедства, заявил Путин

Путин: курс развития отношений России и Китая отвечает интересам народов стран

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин
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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Стратегический курс развития отношений России и Китая отвечает интересам народов двух стран, эти отношения строятся на основе добрососедства, равноправия и поддержки, заявил президент России Владимир Путин.
В ходе визита в Китай он провел отдельную встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Президент упомянул, что в этом году отмечается 75-летие установления дипломатических отношений между Россией и Китаем.
"За семь с половиной десятилетий российско-китайские отношения динамично развивались и вышли на беспрецедентно высокий уровень. Они выстраиваются на прочной основе добрососедства, равноправия, взаимного уважения и поддержки. Именно такой стратегический курс отвечает коренным интересам народов России и Китая", - подчеркнул Путин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Больше чем Украина и Тайвань: Путин вновь летит в Китай
15 мая, 08:00
 
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