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Россия позитивно оценивает позицию Китая по украинскому вопросу - РИА Новости, 16.05.2024
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12:23 16.05.2024 (обновлено: 12:34 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/kitay-1946383201.html
Россия позитивно оценивает позицию Китая по украинскому вопросу
Россия позитивно оценивает позицию Китая по украинскому вопросу - РИА Новости, 16.05.2024
Россия позитивно оценивает позицию Китая по украинскому вопросу
Россия позитивно оценивает объективную и непредвзятую позицию Китая по украинскому вопросу, говорится в совместном заявлении Российской Федерации и Китайской... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T12:23
2024-05-16T12:34
владимир путин
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в мире
китай
украина
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия позитивно оценивает объективную и непредвзятую позицию Китая по украинскому вопросу, говорится в совместном заявлении Российской Федерации и Китайской Народной Республики об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "Российская сторона позитивно оценивает объективную и непредвзятую позицию Китая по украинскому вопросу, разделяет подход, согласно которому конфликты должны решаться на основе устава ООН во всей его полноте и совокупности", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240516/putin-1946379620.html
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владимир путин, россия, в мире, китай, украина
Владимир Путин, Россия, В мире, Китай, Украина
Россия позитивно оценивает позицию Китая по украинскому вопросу

Россия и Китай согласились, что конфликты должны решаться на основе устава ООН

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкФлаги Росиии и Китая перед церемонией официальной встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине
Флаги Росиии и Китая перед церемонией официальной встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Флаги Росиии и Китая перед церемонией официальной встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия позитивно оценивает объективную и непредвзятую позицию Китая по украинскому вопросу, говорится в совместном заявлении Российской Федерации и Китайской Народной Республики об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.
Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля.
"Российская сторона позитивно оценивает объективную и непредвзятую позицию Китая по украинскому вопросу, разделяет подход, согласно которому конфликты должны решаться на основе устава ООН во всей его полноте и совокупности", - говорится в заявлении.
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