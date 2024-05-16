Россия позитивно оценивает позицию Китая по украинскому вопросу
Россия и Китай согласились, что конфликты должны решаться на основе устава ООН
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкФлаги Росиии и Китая перед церемонией официальной встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине
Флаги Росиии и Китая перед церемонией официальной встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия позитивно оценивает объективную и непредвзятую позицию Китая по украинскому вопросу, говорится в совместном заявлении Российской Федерации и Китайской Народной Республики об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.
Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля.
"Российская сторона позитивно оценивает объективную и непредвзятую позицию Китая по украинскому вопросу, разделяет подход, согласно которому конфликты должны решаться на основе устава ООН во всей его полноте и совокупности", - говорится в заявлении.