https://ria.ru/20240516/kitay-1946383201.html

Россия позитивно оценивает позицию Китая по украинскому вопросу

Россия позитивно оценивает позицию Китая по украинскому вопросу - РИА Новости, 16.05.2024

Россия позитивно оценивает позицию Китая по украинскому вопросу

Россия позитивно оценивает объективную и непредвзятую позицию Китая по украинскому вопросу, говорится в совместном заявлении Российской Федерации и Китайской... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T12:23

2024-05-16T12:23

2024-05-16T12:34

владимир путин

россия

в мире

китай

украина

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия позитивно оценивает объективную и непредвзятую позицию Китая по украинскому вопросу, говорится в совместном заявлении Российской Федерации и Китайской Народной Республики об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "Российская сторона позитивно оценивает объективную и непредвзятую позицию Китая по украинскому вопросу, разделяет подход, согласно которому конфликты должны решаться на основе устава ООН во всей его полноте и совокупности", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240516/putin-1946379620.html

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владимир путин, россия, в мире, китай, украина