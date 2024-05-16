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КНР и Россия будут работать вместе на благо обеих стран, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 16.05.2024
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10:42 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/kitay-1946348007.html
КНР и Россия будут работать вместе на благо обеих стран, заявил Си Цзиньпин
КНР и Россия будут работать вместе на благо обеих стран, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 16.05.2024
КНР и Россия будут работать вместе на благо обеих стран, заявил Си Цзиньпин
КНР и РФ будут работать вместе, чтобы принести больше пользы двум странам, внести должный вклад в глобальную безопасность и стабильность, заявил в четверг... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T10:42
2024-05-16T10:42
в мире
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ПЕКИН, 16 мая – РИА Новости. КНР и РФ будут работать вместе, чтобы принести больше пользы двум странам, внести должный вклад в глобальную безопасность и стабильность, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. "Находясь на новой отправной исторической точке, Китай и Россия будут твердо придерживаться своих первоначальных целей, будут работать сообща и возьмут на себя ответственность, чтобы принести больше пользы народам двух стран и внести должный вклад в мировую безопасность и стабильность", - сказал Си Цзиньпин.
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в мире, китай, россия, си цзиньпин, владимир путин
В мире, Китай, Россия, Си Цзиньпин, Владимир Путин
КНР и Россия будут работать вместе на благо обеих стран, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин: КНР и Россия будут вместе добиваться глобальной безопасности

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии официальной встречи у Дома народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии официальной встречи у Дома народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии официальной встречи у Дома народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине
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ПЕКИН, 16 мая – РИА Новости. КНР и РФ будут работать вместе, чтобы принести больше пользы двум странам, внести должный вклад в глобальную безопасность и стабильность, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Находясь на новой отправной исторической точке, Китай и Россия будут твердо придерживаться своих первоначальных целей, будут работать сообща и возьмут на себя ответственность, чтобы принести больше пользы народам двух стран и внести должный вклад в мировую безопасность и стабильность", - сказал Си Цзиньпин.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
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