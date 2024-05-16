https://ria.ru/20240516/kitay-1946348007.html

КНР и Россия будут работать вместе на благо обеих стран, заявил Си Цзиньпин

КНР и Россия будут работать вместе на благо обеих стран, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 16.05.2024

КНР и Россия будут работать вместе на благо обеих стран, заявил Си Цзиньпин

КНР и РФ будут работать вместе, чтобы принести больше пользы двум странам, внести должный вклад в глобальную безопасность и стабильность, заявил в четверг... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T10:42

2024-05-16T10:42

2024-05-16T10:42

в мире

китай

россия

си цзиньпин

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946338692_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_81c45fbd5d3c13ef26a16d650496edc0.jpg

ПЕКИН, 16 мая – РИА Новости. КНР и РФ будут работать вместе, чтобы принести больше пользы двум странам, внести должный вклад в глобальную безопасность и стабильность, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. "Находясь на новой отправной исторической точке, Китай и Россия будут твердо придерживаться своих первоначальных целей, будут работать сообща и возьмут на себя ответственность, чтобы принести больше пользы народам двух стран и внести должный вклад в мировую безопасность и стабильность", - сказал Си Цзиньпин.

https://ria.ru/20240516/putin-1946345445.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, россия, си цзиньпин, владимир путин