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Путин обсудил с лидером КНР перспективы сотрудничества - РИА Новости, 16.05.2024
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09:37 16.05.2024 (обновлено: 11:06 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/kitay-1946333440.html
Путин обсудил с лидером КНР перспективы сотрудничества
Путин обсудил с лидером КНР перспективы сотрудничества - РИА Новости, 16.05.2024
Путин обсудил с лидером КНР перспективы сотрудничества
РИА Новости РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T09:37
2024-05-16T11:06
китай
россия
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РИА НовостиПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином перспективы двустороннего сотрудничества."В теплой, товарищеской и конструктивной атмосфере обсудили сегодня с председателем Си Цзиньпином состояние и перспективы двустороннего сотрудничества", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-китайских переговоров.Глава государства добавил, что они с удовлетворением констатировали интенсивность диалога в сфере политики и безопасности, высокую поступательную динамику экономических обменов, расширение гуманитарных контактов, эффективную координацию на международной арене.
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китай, россия
Китай, Россия
Путин обсудил с лидером КНР перспективы сотрудничества

Путин обсудил с лидером КНР перспективы двустороннего сотрудничества

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии официальной встречи в Пекине
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии официальной встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии официальной встречи в Пекине
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РИА Новости
ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином перспективы двустороннего сотрудничества.
"В теплой, товарищеской и конструктивной атмосфере обсудили сегодня с председателем Си Цзиньпином состояние и перспективы двустороннего сотрудничества", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-китайских переговоров.
Глава государства добавил, что они с удовлетворением констатировали интенсивность диалога в сфере политики и безопасности, высокую поступательную динамику экономических обменов, расширение гуманитарных контактов, эффективную координацию на международной арене.
 
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