https://ria.ru/20240516/kitay-1946333440.html

Путин обсудил с лидером КНР перспективы сотрудничества

Путин обсудил с лидером КНР перспективы сотрудничества - РИА Новости, 16.05.2024

Путин обсудил с лидером КНР перспективы сотрудничества

РИА Новости РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T09:37

2024-05-16T09:37

2024-05-16T11:06

китай

россия

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РИА НовостиПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином перспективы двустороннего сотрудничества."В теплой, товарищеской и конструктивной атмосфере обсудили сегодня с председателем Си Цзиньпином состояние и перспективы двустороннего сотрудничества", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-китайских переговоров.Глава государства добавил, что они с удовлетворением констатировали интенсивность диалога в сфере политики и безопасности, высокую поступательную динамику экономических обменов, расширение гуманитарных контактов, эффективную координацию на международной арене.

китай

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2024

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