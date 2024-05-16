https://ria.ru/20240516/kitay-1946319278.html
Россия приветствует любые мирные инициативы Китая, заявил Песков
Россия приветствует любые мирные инициативы Китая, заявил Песков - РИА Новости, 16.05.2024
Россия приветствует любые мирные инициативы Китая, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии "Известиям" заявил, что Москве импонирует видение КНР по возможным перспективам для начала попыток по РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T07:59
2024-05-16T07:59
2024-05-16T07:59
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии "Известиям" заявил, что Москве импонирует видение КНР по возможным перспективам для начала попыток по урегулированию ситуации на Украине, Россия приветствует любые мирные инициативы. "Мы приветствуем любые мирные инициативы. И в том числе, конечно, Москве импонирует и видение китайской стороны возможных перспектив и возможной почвы для начала попыток по урегулированию ситуации", - отметил Песков. Пресс-секретарь президента отметил, что обсуждение украинской тематики в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина являются "только началом разговора", добавив, что "предстоит очень напряженная дискуссия". Кроме того, он напомнил, что Киев сейчас "юридически для себя исключает возможности переговоров". "Процесс это длительный, но конструктивная позиция китайской стороны импонирует нам", - резюмировал Песков.
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Россия приветствует любые мирные инициативы Китая, заявил Песков
Песков: Россия приветствует любые мирные инициативы Китая по Украине