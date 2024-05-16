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Пресс-конференция Владимира Путина и Си Цзиньпина. Прямая трансляция - РИА Новости, 16.05.2024
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09:23 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/kitay-1946318463.html
Пресс-конференция Владимира Путина и Си Цзиньпина. Прямая трансляция
Пресс-конференция Владимира Путина и Си Цзиньпина. Прямая трансляция - РИА Новости, 16.05.2024
Пресс-конференция Владимира Путина и Си Цзиньпина. Прямая трансляция
Пресс-конференция лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T09:23
2024-05-16T09:23
владимир путин
си цзиньпин
китай
россия
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Пресс-конференция лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина.
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60
353
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Пресс-конференция Владимира Путина и Си Цзиньпина
Пресс-конференция Владимира Путина и Си Цзиньпина
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РИА Новости
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владимир путин, си цзиньпин, китай, россия, видео
Владимир Путин, Си Цзиньпин, Китай, Россия
Пресс-конференция Владимира Путина и Си Цзиньпина. Прямая трансляция
Пресс-конференция лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина.
2024-05-16T09:23
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Пресс-конференция Владимира Путина и Си Цзиньпина. Прямая трансляция

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Пресс-конференция лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина.
 
Владимир ПутинСи ЦзиньпинКитайРоссия
 
 
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