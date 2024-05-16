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Тринадцатимиллионный посетитель выставки "Россия" получил тур по Кирову - РИА Новости, 16.05.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
14:16 16.05.2024 (обновлено: 14:56 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/kirov-1946421896.html
Тринадцатимиллионный посетитель выставки "Россия" получил тур по Кирову
Тринадцатимиллионный посетитель выставки "Россия" получил тур по Кирову - РИА Новости, 16.05.2024
Тринадцатимиллионный посетитель выставки "Россия" получил тур по Кирову
Тринадцатимиллионному посетителю международной выставки "Россия" на ВДНХ - москвичке Татьяне Ясюкович - вручили тур по Кировской области, сообщила в... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T14:16
2024-05-16T14:56
выставка-форум "россия"
общество
кировская область
киров
россия
александр соколов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Тринадцатимиллионному посетителю международной выставки "Россия" на ВДНХ - москвичке Татьяне Ясюкович - вручили тур по Кировской области, сообщила в Telegram-канале пресс-служба правительства региона. Женщина приехала на выставку вместе со своей дочерью и внуками – 16-летним Владом и 3-летней Александрой. "Семье вручили двухдневный тур по Кировской области, в том числе по городу Кирову, который в этом году отмечает свое 650-летие и готовит большую праздничную программу. Самому младшему представителю семьи – 3-летней Александре – подарили куклу от известной по всей стране кировской фабрики игрушек "Весна", - говорится в сообщении. Как отметил губернатор Кировской области Александр Соколов, юбилей города ознаменуется серией ярких событий. "Нам важно, чтобы Киров ассоциировался с богатейшими традициями России, огромным историческим и культурным наследием, с комфортом, ухоженностью и гостеприимством", - подчеркнул глава региона.Семью поздравила генеральный директор Выставки "Россия" Наталья Виртуозова и пригласила снова посетить выставку: " Татьяна Витальевна приехала к нам уже в третий раз. Для нас это самый большой комплимент! Скоро у нас откроется фестиваль "Будущее в цветах". Начиная с 21 мая Выставка превратится в настоящий цветочный сад. Очень ждем вас в четвертый раз."
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общество, кировская область, киров, россия, александр соколов
Выставка-форум "Россия", Общество, Кировская область, Киров, Россия, Александр Соколов
Тринадцатимиллионный посетитель выставки "Россия" получил тур по Кирову

Тур по Кировской области вручили 13-миллионному посетителю выставки "Россия"

© пресс-служба правительства Кировской областиВручение подарка 13-миллионному посетителю выставки "Россия". Кадр видео
Вручение подарка 13-миллионному посетителю выставки Россия. Кадр видео
© пресс-служба правительства Кировской области
Вручение подарка 13-миллионному посетителю выставки "Россия". Кадр видео
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Тринадцатимиллионному посетителю международной выставки "Россия" на ВДНХ - москвичке Татьяне Ясюкович - вручили тур по Кировской области, сообщила в Telegram-канале пресс-служба правительства региона.
Женщина приехала на выставку вместе со своей дочерью и внуками – 16-летним Владом и 3-летней Александрой.
Ворота русского севера представит Кировская область на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
"Ворота русского севера" представит Кировская область на ВДНХ
8 мая, 16:41
"Семье вручили двухдневный тур по Кировской области, в том числе по городу Кирову, который в этом году отмечает свое 650-летие и готовит большую праздничную программу. Самому младшему представителю семьи – 3-летней Александре – подарили куклу от известной по всей стране кировской фабрики игрушек "Весна", - говорится в сообщении.
Как отметил губернатор Кировской области Александр Соколов, юбилей города ознаменуется серией ярких событий. "Нам важно, чтобы Киров ассоциировался с богатейшими традициями России, огромным историческим и культурным наследием, с комфортом, ухоженностью и гостеприимством", - подчеркнул глава региона.
Семью поздравила генеральный директор Выставки "Россия" Наталья Виртуозова и пригласила снова посетить выставку: " Татьяна Витальевна приехала к нам уже в третий раз. Для нас это самый большой комплимент! Скоро у нас откроется фестиваль "Будущее в цветах". Начиная с 21 мая Выставка превратится в настоящий цветочный сад. Очень ждем вас в четвертый раз."
Концерты, зарядка, роуп-скипинг: чем удивили зрителей на выставке "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке "Россия" прошел концерт, приуроченный ко Дню радио.

Выставка Россия. DFM, Хит FM и Русское Радио представили свои программы. Выступление POLI (Полина Дубкова).

На выставке "Россия" прошел концерт, приуроченный ко Дню радио.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ВДНХ выступили диджеи DFM, звезды "Русского Радио" и артисты лейбла Rocket Records.

Выставка Россия. DFM, Хит FM и Русское Радио представили свои программы

На ВДНХ выступили диджеи DFM, звезды "Русского Радио" и артисты лейбла Rocket Records.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

7 мая весь день проходили мероприятия, приуроченные ко Дню радио. В частности, на сцене прошел турнир диджеев — музыканты перерабатывали композиции в реальном времени.

Выставка Россия. DFM, Хит FM и Русское Радио представили свои программы

7 мая весь день проходили мероприятия, приуроченные ко Дню радио. В частности, на сцене прошел турнир диджеев — музыканты перерабатывали композиции в реальном времени.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Еженедельно на ВДНХ амбассадоры движения "Здоровое Отечество" проводят массовую зарядку.

Выставка Россия. Мастер спорта России по боксу Фёдор Чудинов провел зарядку

Еженедельно на ВДНХ амбассадоры движения "Здоровое Отечество" проводят массовую зарядку.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

4 мая тренировку провел российский боксер-профессионал, заслуженный мастер спорта России, действующий чемпион WBA Gold Федор Чудинов.

Выставка Россия. Мастер спорта России по боксу Фёдор Чудинов провел зарядку

4 мая тренировку провел российский боксер-профессионал, заслуженный мастер спорта России, действующий чемпион WBA Gold Федор Чудинов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Платформа "Дигория" и российское общество "Знание" провели гуманитарный марафон.

Выставка Россия. Гуманитарный марафон Платформы Дигория и Российского общества Знание

Платформа "Дигория" и российское общество "Знание" провели гуманитарный марафон.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 15
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Целью марафона стала генерация нового взгляда на социально-гуманитарные науки как синергии всех направлений.

Выставка Россия. Гуманитарный марафон Платформы Дигория и Российского общества Знание. Александр Дугин, доктор политических наук, доктор социологических наук, профессор, руководитель Учебно-научного центра Высшая политическая школа имени И. Ильина РГГУ

Целью марафона стала генерация нового взгляда на социально-гуманитарные науки как синергии всех направлений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 15
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2 мая на выставке состоялось культурно-спортивное шоу сахалинских корейцев.

Выставка Россия. Шоу-программа сахалинского ансамбля корейских барабанщиков Ханыль совместно с показательной программой спортивного клуба тхэквондо Торнадо

2 мая на выставке состоялось культурно-спортивное шоу сахалинских корейцев.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Участниками шоу стали представители ансамбля барабанщиков "Ханыль" и спортивного клуба тхэквондо "Торнадо".

Выставка Россия. Шоу-программа сахалинского ансамбля корейских барабанщиков Ханыль совместно с показательной программой спортивного клуба тхэквондо Торнадо

Участниками шоу стали представители ансамбля барабанщиков "Ханыль" и спортивного клуба тхэквондо "Торнадо".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 15
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В Доме российской кухни гостей ждало традиционное угощение с необычными кулинарными сюрпризами от лучших поваров со всей страны.

Выставка Россия. Пасха в Доме российской кухни

В Доме российской кухни гостей ждало традиционное угощение с необычными кулинарными сюрпризами от лучших поваров со всей страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 15
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Торжественная церемония награждения финалистов конкурса "Территория Успеха" была открыта для посещения в павильоне № 75.

Выставка Россия. Торжественная церемония награждения финалистов конкурса Территория Успеха

Торжественная церемония награждения финалистов конкурса "Территория Успеха" была открыта для посещения в павильоне № 75.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 15
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Зарядку на площадке "Спортивная Россия" провели совместно с победителем Кубка России по роуп-скипингу Юрием Данильченко.

Выставка Россия. Зарядка на площадке Спортивная Россия с победителем Кубка России по роуп-скипингу Юрием Данильченко

Зарядку на площадке "Спортивная Россия" провели совместно с победителем Кубка России по роуп-скипингу Юрием Данильченко.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 15
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В течение всего дня для посетителей были доступны игровые спортивные зоны для всех возрастов и любого уровня физической подготовки.

Выставка Россия. Зарядка на площадке Спортивная Россия с победителем Кубка России по роуп-скипингу Юрием Данильченко

В течение всего дня для посетителей были доступны игровые спортивные зоны для всех возрастов и любого уровня физической подготовки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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На выставке "Россия" прошел финал Всероссийского патриотического конкурса "Песни нашего полка".

Выставка Россия. Финал Всероссийского конкурса Песни нашего полка

На выставке "Россия" прошел финал Всероссийского патриотического конкурса "Песни нашего полка".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 15
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На концерте: "Главные детские песни. Дети о Победе", зрители услышали популярные детские песни о любви к Родине, семье и дружбе, о героизме и мужестве.

Выставка Россия. Концерт: Главные детские песни. Дети о Победе

На концерте: "Главные детские песни. Дети о Победе", зрители услышали популярные детские песни о любви к Родине, семье и дружбе, о героизме и мужестве.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15

На выставке "Россия" прошел концерт, приуроченный ко Дню радио.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 15

На ВДНХ выступили диджеи DFM, звезды "Русского Радио" и артисты лейбла Rocket Records.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 15

7 мая весь день проходили мероприятия, приуроченные ко Дню радио. В частности, на сцене прошел турнир диджеев — музыканты перерабатывали композиции в реальном времени.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 15

Еженедельно на ВДНХ амбассадоры движения "Здоровое Отечество" проводят массовую зарядку.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 15

4 мая тренировку провел российский боксер-профессионал, заслуженный мастер спорта России, действующий чемпион WBA Gold Федор Чудинов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 15

Платформа "Дигория" и российское общество "Знание" провели гуманитарный марафон.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 15

Целью марафона стала генерация нового взгляда на социально-гуманитарные науки как синергии всех направлений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15

2 мая на выставке состоялось культурно-спортивное шоу сахалинских корейцев.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15

Участниками шоу стали представители ансамбля барабанщиков "Ханыль" и спортивного клуба тхэквондо "Торнадо".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 15

В Доме российской кухни гостей ждало традиционное угощение с необычными кулинарными сюрпризами от лучших поваров со всей страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 15

Торжественная церемония награждения финалистов конкурса "Территория Успеха" была открыта для посещения в павильоне № 75.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15

Зарядку на площадке "Спортивная Россия" провели совместно с победителем Кубка России по роуп-скипингу Юрием Данильченко.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15

В течение всего дня для посетителей были доступны игровые спортивные зоны для всех возрастов и любого уровня физической подготовки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15

На выставке "Россия" прошел финал Всероссийского патриотического конкурса "Песни нашего полка".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15

На концерте: "Главные детские песни. Дети о Победе", зрители услышали популярные детские песни о любви к Родине, семье и дружбе, о героизме и мужестве.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15
 
Выставка-форум "Россия"ОбществоКировская областьКировРоссияАлександр Соколов
 
 
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