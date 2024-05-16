Тринадцатимиллионный посетитель выставки "Россия" получил тур по Кирову

Тур по Кировской области вручили 13-миллионному посетителю выставки "Россия"
На выставке "Россия" прошел концерт, приуроченный ко Дню радио.
На выставке "Россия" прошел концерт, приуроченный ко Дню радио.
На ВДНХ выступили диджеи DFM, звезды "Русского Радио" и артисты лейбла Rocket Records.
На ВДНХ выступили диджеи DFM, звезды "Русского Радио" и артисты лейбла Rocket Records.
7 мая весь день проходили мероприятия, приуроченные ко Дню радио. В частности, на сцене прошел турнир диджеев — музыканты перерабатывали композиции в реальном времени.
7 мая весь день проходили мероприятия, приуроченные ко Дню радио. В частности, на сцене прошел турнир диджеев — музыканты перерабатывали композиции в реальном времени.
Еженедельно на ВДНХ амбассадоры движения "Здоровое Отечество" проводят массовую зарядку.
Еженедельно на ВДНХ амбассадоры движения "Здоровое Отечество" проводят массовую зарядку.
4 мая тренировку провел российский боксер-профессионал, заслуженный мастер спорта России, действующий чемпион WBA Gold Федор Чудинов.
4 мая тренировку провел российский боксер-профессионал, заслуженный мастер спорта России, действующий чемпион WBA Gold Федор Чудинов.
Платформа "Дигория" и российское общество "Знание" провели гуманитарный марафон.
Платформа "Дигория" и российское общество "Знание" провели гуманитарный марафон.
Целью марафона стала генерация нового взгляда на социально-гуманитарные науки как синергии всех направлений.
Целью марафона стала генерация нового взгляда на социально-гуманитарные науки как синергии всех направлений.
2 мая на выставке состоялось культурно-спортивное шоу сахалинских корейцев.
2 мая на выставке состоялось культурно-спортивное шоу сахалинских корейцев.
Участниками шоу стали представители ансамбля барабанщиков "Ханыль" и спортивного клуба тхэквондо "Торнадо".
Участниками шоу стали представители ансамбля барабанщиков "Ханыль" и спортивного клуба тхэквондо "Торнадо".
В Доме российской кухни гостей ждало традиционное угощение с необычными кулинарными сюрпризами от лучших поваров со всей страны.
В Доме российской кухни гостей ждало традиционное угощение с необычными кулинарными сюрпризами от лучших поваров со всей страны.
Торжественная церемония награждения финалистов конкурса "Территория Успеха" была открыта для посещения в павильоне № 75.
Торжественная церемония награждения финалистов конкурса "Территория Успеха" была открыта для посещения в павильоне № 75.
Зарядку на площадке "Спортивная Россия" провели совместно с победителем Кубка России по роуп-скипингу Юрием Данильченко.
Зарядку на площадке "Спортивная Россия" провели совместно с победителем Кубка России по роуп-скипингу Юрием Данильченко.
В течение всего дня для посетителей были доступны игровые спортивные зоны для всех возрастов и любого уровня физической подготовки.
В течение всего дня для посетителей были доступны игровые спортивные зоны для всех возрастов и любого уровня физической подготовки.
На выставке "Россия" прошел финал Всероссийского патриотического конкурса "Песни нашего полка".
На выставке "Россия" прошел финал Всероссийского патриотического конкурса "Песни нашего полка".
На концерте: "Главные детские песни. Дети о Победе", зрители услышали популярные детские песни о любви к Родине, семье и дружбе, о героизме и мужестве.
На концерте: "Главные детские песни. Дети о Победе", зрители услышали популярные детские песни о любви к Родине, семье и дружбе, о героизме и мужестве.
На выставке "Россия" прошел концерт, приуроченный ко Дню радио.
На ВДНХ выступили диджеи DFM, звезды "Русского Радио" и артисты лейбла Rocket Records.
7 мая весь день проходили мероприятия, приуроченные ко Дню радио. В частности, на сцене прошел турнир диджеев — музыканты перерабатывали композиции в реальном времени.
Еженедельно на ВДНХ амбассадоры движения "Здоровое Отечество" проводят массовую зарядку.
4 мая тренировку провел российский боксер-профессионал, заслуженный мастер спорта России, действующий чемпион WBA Gold Федор Чудинов.
Платформа "Дигория" и российское общество "Знание" провели гуманитарный марафон.
Целью марафона стала генерация нового взгляда на социально-гуманитарные науки как синергии всех направлений.
2 мая на выставке состоялось культурно-спортивное шоу сахалинских корейцев.
Участниками шоу стали представители ансамбля барабанщиков "Ханыль" и спортивного клуба тхэквондо "Торнадо".
В Доме российской кухни гостей ждало традиционное угощение с необычными кулинарными сюрпризами от лучших поваров со всей страны.
Торжественная церемония награждения финалистов конкурса "Территория Успеха" была открыта для посещения в павильоне № 75.
Зарядку на площадке "Спортивная Россия" провели совместно с победителем Кубка России по роуп-скипингу Юрием Данильченко.
В течение всего дня для посетителей были доступны игровые спортивные зоны для всех возрастов и любого уровня физической подготовки.
На выставке "Россия" прошел финал Всероссийского патриотического конкурса "Песни нашего полка".
На концерте: "Главные детские песни. Дети о Победе", зрители услышали популярные детские песни о любви к Родине, семье и дружбе, о героизме и мужестве.