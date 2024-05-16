https://ria.ru/20240516/kirov-1946421896.html

Тринадцатимиллионный посетитель выставки "Россия" получил тур по Кирову

Тринадцатимиллионный посетитель выставки "Россия" получил тур по Кирову - РИА Новости, 16.05.2024

Тринадцатимиллионный посетитель выставки "Россия" получил тур по Кирову

Тринадцатимиллионному посетителю международной выставки "Россия" на ВДНХ - москвичке Татьяне Ясюкович - вручили тур по Кировской области, сообщила в... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T14:16

2024-05-16T14:16

2024-05-16T14:56

выставка-форум "россия"

общество

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киров

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александр соколов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Тринадцатимиллионному посетителю международной выставки "Россия" на ВДНХ - москвичке Татьяне Ясюкович - вручили тур по Кировской области, сообщила в Telegram-канале пресс-служба правительства региона. Женщина приехала на выставку вместе со своей дочерью и внуками – 16-летним Владом и 3-летней Александрой. "Семье вручили двухдневный тур по Кировской области, в том числе по городу Кирову, который в этом году отмечает свое 650-летие и готовит большую праздничную программу. Самому младшему представителю семьи – 3-летней Александре – подарили куклу от известной по всей стране кировской фабрики игрушек "Весна", - говорится в сообщении. Как отметил губернатор Кировской области Александр Соколов, юбилей города ознаменуется серией ярких событий. "Нам важно, чтобы Киров ассоциировался с богатейшими традициями России, огромным историческим и культурным наследием, с комфортом, ухоженностью и гостеприимством", - подчеркнул глава региона.Семью поздравила генеральный директор Выставки "Россия" Наталья Виртуозова и пригласила снова посетить выставку: " Татьяна Витальевна приехала к нам уже в третий раз. Для нас это самый большой комплимент! Скоро у нас откроется фестиваль "Будущее в цветах". Начиная с 21 мая Выставка превратится в настоящий цветочный сад. Очень ждем вас в четвертый раз."

https://ria.ru/20240508/vorota-1944718237.html

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общество, кировская область, киров, россия, александр соколов