https://ria.ru/20240516/kiberprotezy-1946381742.html

Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" запустит производство киберпротезов

Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" запустит производство киберпротезов - РИА Новости, 16.05.2024

Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" запустит производство киберпротезов

Компания "Моторика", которая является производителем функциональных протезов, локализует производство в ОЭЗ "Технолполис Москва", уже в третьем квартале 2024... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T12:18

2024-05-16T12:18

2024-05-16T12:19

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Компания "Моторика", которая является производителем функциональных протезов, локализует производство в ОЭЗ "Технолполис Москва", уже в третьем квартале 2024 года предприятие планирует начать выпуск бионических протезов рук, а до конца года - изготовить свыше 2 тысяч единиц инновационной продукции, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Компания, специализирующаяся на разработке и выпуске бионических протезов и нейроинтерфейсов, получила статус резидента ОЭЗ в конце 2023 года. Сейчас ее мощности составляют до 600 высокотехнологичных медизделий в месяц, запуск нового производства в ОЭЗ позволит увеличить их в четыре раза уже до конца года. Открытие предприятия планируется в третьем квартале 2024 года. Планируется создать до более 300 рабочих мест", - приводит слова Овчинского пресс-служба ДИПП.Компания "Моторика" с 2015 года разрабатывает и выпускает кибернетические устройства медицинского назначения. При изготовлении бионических протезов используются: 3D-печать, система управления на основе ИИ и смарт-функций, силикон из графеновых нанотрубок, позволяющий киберруке работать с сенсорными экранами. Над оформлением протезов работает собственная дизайн-студия.По словам генерального директора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дегтева, компания локализует производство в Печатниках на площади свыше 1,1 тысячи квадратных метров. На производстве будут работать участки механической обработки деталей и 3D-печати. Компания планирует увеличить до 2 тысяч квадратных метров производственные площади в 2025 году. Также это касается запуска линии конвейерной сборки изделий.Генеральный директор "Моторики" Андрей Давидюк сообщил, что за время своей деятельности компания произвела 7,7 тысячи протезов для пользователей из 17 стран. Это покупатели из СНГ, Индии, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока."Сегодня спрос на ассистивные технологии, помогающие людям с ограниченными возможностями здоровья чувствовать себя комфортно в повседневной жизни, растет во всем мире. Поэтому в 2023 году компания приняла стратегию развития "Моторики" как мультипродуктовой", - сказал Давидюк, его слова приводит пресс-служба.По его словам, в 2024 году в ОЭЗ Москвы будут заниматься выпуском протезов ног, до 2028 года запустят производство электроколясок, экзоскелетов, имплантов для слуха, имплантируемой микроэлектроники. В продуктах будет встроена система интуитивного управления и обратной связи с ИИ.

https://ria.ru/20240515/tovary-1946107064.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский