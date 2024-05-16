https://ria.ru/20240516/khodorkovskiy-1946443226.html

Генпрокуратура подала в московский суд иск против Ходорковского* и Лебедева

Генпрокуратура подала в московский суд иск против Ходорковского* и Лебедева - РИА Новости, 16.05.2024

Генпрокуратура подала в московский суд иск против Ходорковского* и Лебедева

Генпрокуратура обратилась с иском к экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому*, бывшему президенту банка МЕНАТЕП Платону Лебедеву и Сибирской лизинговой компании,... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T15:15

2024-05-16T15:15

2024-05-16T16:21

россия

платон лебедев

генеральная прокуратура рф

происшествия

михаил ходорковский*

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Генпрокуратура обратилась с иском к экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому*, бывшему президенту банка МЕНАТЕП Платону Лебедеву и Сибирской лизинговой компании, свидетельствуют данные Мещанского суда Москвы. "Иск Генеральной прокуратуры в интересах Российской Федерации поступил в суд 8 мая", — сказано в карточке дела.Суть требований не раскрывается. Беседу по иску назначили на 27 мая. Ходорковский*, некогда один из богатейших бизнесменов России, после помилования президентом в 2013 году уехал за границу. В мае 2022-го его внесли в реестр физлиц-иноагентов. В январе, как следует из базы МВД, его повторно объявили в розыск. По информации источника РИА Новости, в сентябре против Ходорковского* возбудили уголовное дело по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации о российской армии" за посты о спецоперации.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20240514/khodorkovskiy-1945976632.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, платон лебедев, генеральная прокуратура рф, происшествия, михаил ходорковский*