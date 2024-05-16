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Генпрокуратура подала в московский суд иск против Ходорковского* и Лебедева - РИА Новости, 16.05.2024
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15:15 16.05.2024 (обновлено: 16:21 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/khodorkovskiy-1946443226.html
Генпрокуратура подала в московский суд иск против Ходорковского* и Лебедева
Генпрокуратура подала в московский суд иск против Ходорковского* и Лебедева - РИА Новости, 16.05.2024
Генпрокуратура подала в московский суд иск против Ходорковского* и Лебедева
Генпрокуратура обратилась с иском к экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому*, бывшему президенту банка МЕНАТЕП Платону Лебедеву и Сибирской лизинговой компании,... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T15:15
2024-05-16T16:21
россия
платон лебедев
генеральная прокуратура рф
происшествия
михаил ходорковский*
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Генпрокуратура обратилась с иском к экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому*, бывшему президенту банка МЕНАТЕП Платону Лебедеву и Сибирской лизинговой компании, свидетельствуют данные Мещанского суда Москвы. "Иск Генеральной прокуратуры в интересах Российской Федерации поступил в суд 8 мая", — сказано в карточке дела.Суть требований не раскрывается. Беседу по иску назначили на 27 мая. Ходорковский*, некогда один из богатейших бизнесменов России, после помилования президентом в 2013 году уехал за границу. В мае 2022-го его внесли в реестр физлиц-иноагентов. В январе, как следует из базы МВД, его повторно объявили в розыск. По информации источника РИА Новости, в сентябре против Ходорковского* возбудили уголовное дело по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации о российской армии" за посты о спецоперации.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20240514/khodorkovskiy-1945976632.html
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россия, платон лебедев, генеральная прокуратура рф, происшествия, михаил ходорковский*
Россия, Платон Лебедев, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия, Михаил Ходорковский*
Генпрокуратура подала в московский суд иск против Ходорковского* и Лебедева

Генпрокуратура подала иск против Ходорковского и Сибирской лизинговой компании

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЭкс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский* и экс-глава МФО "Менатеп" Платон Лебедев
Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский* и экс-глава МФО Менатеп Платон Лебедев - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский* и экс-глава МФО "Менатеп" Платон Лебедев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Генпрокуратура обратилась с иском к экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому*, бывшему президенту банка МЕНАТЕП Платону Лебедеву и Сибирской лизинговой компании, свидетельствуют данные Мещанского суда Москвы.
"Иск Генеральной прокуратуры в интересах Российской Федерации поступил в суд 8 мая", — сказано в карточке дела.
Суть требований не раскрывается. Беседу по иску назначили на 27 мая.
Ходорковский*, некогда один из богатейших бизнесменов России, после помилования президентом в 2013 году уехал за границу. В мае 2022-го его внесли в реестр физлиц-иноагентов.
В январе, как следует из базы МВД, его повторно объявили в розыск. По информации источника РИА Новости, в сентябре против Ходорковского* возбудили уголовное дело по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации о российской армии" за посты о спецоперации.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Михаил Ходорковский* - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
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14 мая, 18:42
 
РоссияПлатон ЛебедевГенеральная прокуратура РФПроисшествияМихаил Ходорковский*
 
 
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