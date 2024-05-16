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Суд отправил под домашний арест второго хирурга из клиники IQ Plastique
Суд отправил под домашний арест второго хирурга из клиники IQ Plastique - РИА Новости, 16.05.2024
Суд отправил под домашний арест второго хирурга из клиники IQ Plastique
Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест хирурга клиники IQ Plastique Тамерлана Кадзаева по делу о смерти пациента после операции, сообщили РИА... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T16:59
2024-05-16T16:59
2024-05-16T17:01
происшествия
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест хирурга клиники IQ Plastique Тамерлана Кадзаева по делу о смерти пациента после операции, сообщили РИА Новости в суде. "Суд избрал в отношении Тамерлана Кадзаева меру пресечения в виде домашнего ареста", - сказали в суде. Ранее суд отправил под домашний арест 45-летнего заведующего хирургическим отделением IQ Plastique Илью Елагина. По данным следствия, Елагин оперировал впоследствии умершего пациента, а Кадзаев ему ассистировал. Им предъявлено обвинение в оказании небезопасных услуг. Как полагает следствие, хирурги не желали наступления трагических последствий, но "безразлично отнеслись к пациенту при оказании медицинской помощи" и "хотели уменьшить объем работы", в результате пациент скончался. Позднее в медицинскую карту были внесены изменения, чтобы скрыть следы некачественной и небезопасной медицинской помощи. Елагин вину отрицает, полагая, что пациент мог не соблюдать предписания врачей. В феврале в клинике пластической хирургии IQ Plastique на севере Москвы прооперировали пациента. На следующий день после выписки 36-летний мужчина почувствовал себя плохо и вновь обратился в клинику, где ему провели повторное оперативное вмешательство. Однако состояние пациента снова ухудшилось, он был госпитализирован в другую больницу, где впал в кому и затем скончался. Было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. По требованию Росздравнадзора Арбитражный суд приостановил деятельность клиники на 90 суток. В середине апреля следствие допросило пластического хирурга Тимура Хайдарова в рамках расследования уголовного дела о гибели пациента после операции в IQ Plastique.
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происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Происшествия, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Суд отправил под домашний арест второго хирурга из клиники IQ Plastique
Хирурга из IQ Plastique посадили под домашний арест после смерти пациента
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест хирурга клиники IQ Plastique Тамерлана Кадзаева по делу о смерти пациента после операции, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд избрал в отношении Тамерлана Кадзаева меру пресечения в виде домашнего ареста", - сказали в суде.
Ранее суд отправил под домашний арест 45-летнего заведующего хирургическим отделением IQ Plastique Илью Елагина. По данным следствия, Елагин оперировал впоследствии умершего пациента, а Кадзаев ему ассистировал. Им предъявлено обвинение в оказании небезопасных услуг.
Как полагает следствие, хирурги не желали наступления трагических последствий, но "безразлично отнеслись к пациенту при оказании медицинской помощи" и "хотели уменьшить объем работы", в результате пациент скончался. Позднее в медицинскую карту были внесены изменения, чтобы скрыть следы некачественной и небезопасной медицинской помощи.
Елагин вину отрицает, полагая, что пациент мог не соблюдать предписания врачей.
В феврале в клинике пластической хирургии IQ Plastique на севере Москвы прооперировали пациента. На следующий день после выписки 36-летний мужчина почувствовал себя плохо и вновь обратился в клинику, где ему провели повторное оперативное вмешательство. Однако состояние пациента снова ухудшилось, он был госпитализирован в другую больницу, где впал в кому и затем скончался. Было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
По требованию Росздравнадзора
Арбитражный суд приостановил деятельность клиники на 90 суток. В середине апреля следствие допросило пластического хирурга Тимура Хайдарова в рамках расследования уголовного дела о гибели пациента после операции в IQ Plastique.