https://ria.ru/20240516/khirurg-1946478689.html

Суд отправил под домашний арест второго хирурга из клиники IQ Plastique

Суд отправил под домашний арест второго хирурга из клиники IQ Plastique - РИА Новости, 16.05.2024

Суд отправил под домашний арест второго хирурга из клиники IQ Plastique

Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест хирурга клиники IQ Plastique Тамерлана Кадзаева по делу о смерти пациента после операции, сообщили РИА... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T16:59

2024-05-16T16:59

2024-05-16T17:01

происшествия

москва

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест хирурга клиники IQ Plastique Тамерлана Кадзаева по делу о смерти пациента после операции, сообщили РИА Новости в суде. "Суд избрал в отношении Тамерлана Кадзаева меру пресечения в виде домашнего ареста", - сказали в суде. Ранее суд отправил под домашний арест 45-летнего заведующего хирургическим отделением IQ Plastique Илью Елагина. По данным следствия, Елагин оперировал впоследствии умершего пациента, а Кадзаев ему ассистировал. Им предъявлено обвинение в оказании небезопасных услуг. Как полагает следствие, хирурги не желали наступления трагических последствий, но "безразлично отнеслись к пациенту при оказании медицинской помощи" и "хотели уменьшить объем работы", в результате пациент скончался. Позднее в медицинскую карту были внесены изменения, чтобы скрыть следы некачественной и небезопасной медицинской помощи. Елагин вину отрицает, полагая, что пациент мог не соблюдать предписания врачей. В феврале в клинике пластической хирургии IQ Plastique на севере Москвы прооперировали пациента. На следующий день после выписки 36-летний мужчина почувствовал себя плохо и вновь обратился в клинику, где ему провели повторное оперативное вмешательство. Однако состояние пациента снова ухудшилось, он был госпитализирован в другую больницу, где впал в кому и затем скончался. Было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. По требованию Росздравнадзора Арбитражный суд приостановил деятельность клиники на 90 суток. В середине апреля следствие допросило пластического хирурга Тимура Хайдарова в рамках расследования уголовного дела о гибели пациента после операции в IQ Plastique.

https://ria.ru/20230906/zavotdeleniya-1894565372.html

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происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)