https://ria.ru/20240516/kharkov-1946348177.html

В освобожденной части Харьковской области запустили рейсовый автобус

В освобожденной части Харьковской области запустили рейсовый автобус - РИА Новости, 16.05.2024

В освобожденной части Харьковской области запустили рейсовый автобус

Рейсовый автобус запустили на подконтрольной России территории Харьковской области, маршрут соединяет село Новоегоровка и поселок городского типа Троицкое,... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T10:42

2024-05-16T10:42

2024-05-16T11:29

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

виталий ганчев

безопасность

украина

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Рейсовый автобус запустили на подконтрольной России территории Харьковской области, маршрут соединяет село Новоегоровка и поселок городского типа Троицкое, проезд для местных жителей бесплатный, сообщил глава региона Виталий Ганчев."Запустили в рейс автобус на освобожденной территории Харьковской области. Он будет ходить два раза в неделю на регулярной основе. Маршрут движения Новоегоровка (Купянского района) – Троицкое (в ЛНР). Проезд для жителей Харьковской области бесплатный", - сообщил Ганчев. По его словам, в случае необходимости количество рейсов будет увеличено. Жителей соседних сел до Новоегоровки к отправлению автобуса будут доставлять сотрудники администрации Купянского района. О графике его движения можно будет узнать в каждом из населенных пунктов, через которые проходит маршрут, уточнил Ганчев.В поселке городского типа Троицкое в ЛНР находится железнодорожная станция Лантратовка, с которой четыре раза в неделю отправляется пригородный поезд в районный город Старобельск и далее в Луганск.Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что военные РФ уже контролируют западную и северную части приграничного города Волчанск.

https://ria.ru/20240507/avdeevka-1944427074.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

харьковская область, россия, виталий ганчев, безопасность, украина