В освобожденной части Харьковской области запустили рейсовый автобус
Ганчев: в освобожденной части Харьковской области запустили рейсовый автобус
Салон автобуса. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Рейсовый автобус запустили на подконтрольной России территории Харьковской области, маршрут соединяет село Новоегоровка и поселок городского типа Троицкое, проезд для местных жителей бесплатный, сообщил глава региона Виталий Ганчев.
"Запустили в рейс автобус на освобожденной территории Харьковской области. Он будет ходить два раза в неделю на регулярной основе. Маршрут движения Новоегоровка (Купянского района) – Троицкое (в ЛНР). Проезд для жителей Харьковской области бесплатный", - сообщил Ганчев. По его словам, в случае необходимости количество рейсов будет увеличено. Жителей соседних сел до Новоегоровки к отправлению автобуса будут доставлять сотрудники администрации Купянского района. О графике его движения можно будет узнать в каждом из населенных пунктов, через которые проходит маршрут, уточнил Ганчев.
В поселке городского типа Троицкое в ЛНР находится железнодорожная станция Лантратовка, с которой четыре раза в неделю отправляется пригородный поезд в районный город Старобельск и далее в Луганск.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что военные РФ уже контролируют западную и северную части приграничного города Волчанск.
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