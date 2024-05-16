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В освобожденной части Харьковской области запустили рейсовый автобус - РИА Новости, 16.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:42 16.05.2024 (обновлено: 11:29 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/kharkov-1946348177.html
В освобожденной части Харьковской области запустили рейсовый автобус
В освобожденной части Харьковской области запустили рейсовый автобус - РИА Новости, 16.05.2024
В освобожденной части Харьковской области запустили рейсовый автобус
Рейсовый автобус запустили на подконтрольной России территории Харьковской области, маршрут соединяет село Новоегоровка и поселок городского типа Троицкое,... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T10:42
2024-05-16T11:29
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
виталий ганчев
безопасность
украина
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Рейсовый автобус запустили на подконтрольной России территории Харьковской области, маршрут соединяет село Новоегоровка и поселок городского типа Троицкое, проезд для местных жителей бесплатный, сообщил глава региона Виталий Ганчев."Запустили в рейс автобус на освобожденной территории Харьковской области. Он будет ходить два раза в неделю на регулярной основе. Маршрут движения Новоегоровка (Купянского района) – Троицкое (в ЛНР). Проезд для жителей Харьковской области бесплатный", - сообщил Ганчев. По его словам, в случае необходимости количество рейсов будет увеличено. Жителей соседних сел до Новоегоровки к отправлению автобуса будут доставлять сотрудники администрации Купянского района. О графике его движения можно будет узнать в каждом из населенных пунктов, через которые проходит маршрут, уточнил Ганчев.В поселке городского типа Троицкое в ЛНР находится железнодорожная станция Лантратовка, с которой четыре раза в неделю отправляется пригородный поезд в районный город Старобельск и далее в Луганск.Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что военные РФ уже контролируют западную и северную части приграничного города Волчанск.
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харьковская область
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харьковская область, россия, виталий ганчев, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Виталий Ганчев, Безопасность, Украина
В освобожденной части Харьковской области запустили рейсовый автобус

Ганчев: в освобожденной части Харьковской области запустили рейсовый автобус

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСалон автобуса
Салон автобуса - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Салон автобуса. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Рейсовый автобус запустили на подконтрольной России территории Харьковской области, маршрут соединяет село Новоегоровка и поселок городского типа Троицкое, проезд для местных жителей бесплатный, сообщил глава региона Виталий Ганчев.
"Запустили в рейс автобус на освобожденной территории Харьковской области. Он будет ходить два раза в неделю на регулярной основе. Маршрут движения Новоегоровка (Купянского района) – Троицкое (в ЛНР). Проезд для жителей Харьковской области бесплатный", - сообщил Ганчев. По его словам, в случае необходимости количество рейсов будет увеличено. Жителей соседних сел до Новоегоровки к отправлению автобуса будут доставлять сотрудники администрации Купянского района. О графике его движения можно будет узнать в каждом из населенных пунктов, через которые проходит маршрут, уточнил Ганчев.
В поселке городского типа Троицкое в ЛНР находится железнодорожная станция Лантратовка, с которой четыре раза в неделю отправляется пригородный поезд в районный город Старобельск и далее в Луганск.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что военные РФ уже контролируют западную и северную части приграничного города Волчанск.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияВиталий ГанчевБезопасностьУкраина
 
 
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